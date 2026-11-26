Ленинский районный суд Краснодара постановил обратить в доход государства имущество первого заместителя губернатора Краснодарского края Игоря Галася и связанных с ним лиц. Общая стоимость активов составляет около 970 миллионов рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Ответчиками по гражданскому делу проходили 13 человек. Основанием для иска стали выявленные нарушения антикоррупционного законодательства.

Как установил суд, за 18 лет Галась, его родственники и близкие приобрели права на 63 объекта недвижимости. Их стоимость превышала законные доходы семьи чиновника. Кроме того, сам Галась и подконтрольные ему доверенные лица незаконно участвовали в предпринимательской деятельности.

Суд постановил передать государству объекты недвижимого имущества, а также денежные средства, составляющие эквивалент стоимости отчужденного имущества, принадлежавшего ответчикам. Решение подлежит немедленному исполнению.

Галась с 2015 года занимал должность вице-губернатора Краснодарского края, а с октября 2021-го стал первым заместителем главы региона. Он курирует финансово-экономический блок.