Небольшая французская деревня Шерре получила наследство в размере €409 тыс. от женщины, которая никогда там не жила. Об этом сообщает французская газета La Dépêche со ссылкой на региональный вещатель ICI Mayenne.

Мари-Рене Арну умерла в 2022 году в возрасте 101 года и завещала муниципалитету все свои сбережения. Деньги должны направить исключительно на содержание местной церкви Сен-Пьер.

Для администрации деревни с населением около 540 человек завещание стало неожиданностью.

«Мы ничего не знали об этой женщине, кроме того, что она оставила завещание в пользу муниципалитета», — рассказала мэр Кристель Бюрон.

Арну не родилась в Шерре и никогда там не жила, однако ее семья происходила из этой местности. Отец женщины был похоронен на местном кладбище. Он умер, когда дочери было всего два года.

По данным французских СМИ, Арну была глубоко верующей и хотела таким образом сохранить память об отце и позаботиться о церкви его родной деревни. Детей у женщины не было, она занималась предпринимательством в городе Анже.

Муниципалитету потребовалось около четырех лет, чтобы проверить юридические и административные обстоятельства наследства.

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