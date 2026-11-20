Уверенность, естественное поведение и индивидуальность Александры Сташкевич дают ей высокие шансы на победу в конкурсе «Мисс Вселенная — 2026», считает стилист и имиджмейкер Анвар Очилов, который оценил выступление россиянки для KP.RU.

Посмотрев репетицию, эксперт отметил, что девушка держится свободно и доброжелательно. При этом Очилов подчеркнул, что конкуренция на конкурсе также высокая.

Россию представляет 22-летняя студентка факультета журналистики Тюменского государственного университета. Сташкевич — семикратная чемпионка России по чир-спорту и кандидат в мастера спорта. Для конкурса она подготовила благотворительный проект о помощи людям с тяжёлыми заболеваниями и донорстве костного мозга.

В конкурсе в Пуэрто-Рико участвуют 116 женщин. Показ национальных костюмов запланирован на 21 ноября, следующий этап отбора — на 22 ноября, а финал состоится 24 ноября.