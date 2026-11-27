При выборе праздничного образа стоит ориентироваться на личное удобство, а торжественность создавать тканями, кроем и аксессуарами, рассказала «Новым Известиям» стилист Кристина Костерина.

По её словам, вечерняя обувь необязательно должна быть на шпильках. Для праздника подойдут лодочки на невысоком каблуке или балетки. Сделать привычную пару наряднее можно с помощью специальных декоративных клипс.

«Почему бы и не иметь в качестве вечерней обуви кроссовки, если вы отдаете предпочтение спортивному стилю?» — отметила Костерина.

Стилист привела пример клиентки, которой подобрали золотистые кроссовки для вечерних мероприятий. При выборе сумочки она также рекомендовала учитывать практичность: в клатч должны помещаться смартфон, кошелёк, зеркальце и помада.

В одежде Костерина предложила отдавать предпочтение лаконичному декору. Праздничное впечатление могут создавать атлас, бархат, парча, насыщенный цвет или интересный крой. Такие вещи проще надевать неоднократно, меняя аксессуары, укладку и макияж.