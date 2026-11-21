Telegram-канал «УВБ-76 логи», который занимается постоянным мониторингом «Радиостанции Судного дня», раскрыл, почему спустя месяцы или почти год в эфире могут повторяться старые сообщения.

Причиной могут быть плановые проверки, тестирование оборудования и каналов связи, ошибки наблюдений, совпадение.

«Повторное использование кодовых групп. Одинаковая комбинация не обязательно означает одно и то же: её значение может зависеть от даты, адресата или внутреннего контекста», – добавили в «УВБ-76 логи».

Там отметили, что сам по себе повтор сообщения через год не доказывает, что передача связана с каким-то конкретным событием. Точно оценить такие совпадения можно только сравнив дату, время, полный текст и особенности сигнала.

Ранее сообщалось, что «Радиостанция Судного дня» передала новое странное сообщение.