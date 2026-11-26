Бывший глава направления глобальных продаж корпорации Nvidia Джей Пури на протяжении нескольких лет состоял в романтических отношениях с топ-менеджером Super Micro — компании, имеющей связи с Китаем. Сведениями об этом романе поделилось издание Wall Street journal (WSJ).

Сенли Чен, занимавшая должность директора по развитию Super Micro Computer, несколько лет была близка с экс-руководителем подразделения одного из ведущих изготовителей чипов. В первых числах марта пара зарегистрировала брак в Калифорнии.

Пока длилась эта связь, подчинённые Пури занимались распределением новейших чипов среди заказчиков Nvidia. Как отметили сотрудники, Чен присутствовала на встречах с Nvidia и хлопотала о поставках в интересах клиентов Super Micro.

В марте обвинения в контрабандном вывозе серверов с чипами Nvidia на территорию Китая были предъявлены соучредителю Super Micro и ещё двум фигурантам. Стоимость поставок оценили как минимум в 510 миллионов долларов. Сама Super Micro при этом заявила, что пострадала от мошеннической схемы.

Как сообщил министр финансов США Скотт Бессент, администрация американского президента инициировала проверку работы корпорации Nvidia и потребовала от неё отчётности о вероятных поставках передовых чипов для систем искусственного интеллекта на китайский рынок. Власти намерены тщательно разобраться в корпоративной культуре организации, чтобы установить, не относились ли в ней к соблюдению регуляторных норм небрежно.

В последних числах октября стало известно о связи главы компании Дженсена Хуанга с Элис Хуанг, которую якобы завербовала китайская разведка. Возглавляемая ею Megaspeed — облачная компания со штаб-квартирой в Сингапуре — проверяется Министерством юстиции: её подозревают в обходе экспортных ограничений через получение компьютерных чипов, предназначенных для применения в Китае.