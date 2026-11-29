Больше тысячи беспилотников пытались атаковать российские регионы в ночь на 29 ноября. Все они были уничтожены силами ПВО страны.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, откуда запустили дроны в сторону Волгограда.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью российские силы ПВО отразили атаку 1017 украинских беспилотников. Дроны сбили над Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской областями, Крымом и другими регионами РФ.

В Волгоградской области объявили беспилотную опасность еще вечером 28 ноября. Жителей региона призвали занять безопасное место в квартире и не подходить к окнам. В пять утра режим беспилотной опасности отменили.

О пострадавших и повреждениях в результате атаки не сообщалось.

«Харьковская область стала тем регионом, откуда осуществлялась эта атака на российскую территорию. ВСУ постоянно меняют регионы и места запуска беспилотников, чтобы не попасть под ответный удар», - пояснил военный эксперт.

Ранее стало известно, откуда запустили БПЛА для атаки на Самару и Тольятти.