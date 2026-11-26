Первый за более чем 80 лет перенос знаменитого нью-йоркского парада универмага Macy's, приуроченного ко Дню благодарения, вызвал в американском сегменте соцсетей лавину конспирологических теорий. Об этом в четверг, 26 ноября, написала газета The New York Post — материал перевел aif.ru.

Жители США отказались принимать официальную причину — обрушившийся на Восточное побережье шторм — и напомнили, что прежде даже в шквалистый ветер организаторы ограничивались тем, что спускали гигантские надувные фигуры ближе к земле, но никогда не отменяли само шествие.

Почва для тревожных домыслов оказалась подготовлена чередой ноябрьских технических сбоев. С 12 по 17 ноября с неполадками столкнулись сервисы Microsoft, Amazon Web Services, JPMorgan Chase, United Airlines, диспетчерская система Федерального управления гражданской авиации (FAA) и даже закрытая сеть Агентства национальной безопасности США.

В итоге на платформе TikTok набрали популярность ролики о «коллапсе временной линии» и случайном переходе человечества в альтернативную реальность, а пользователи Reddit и X выдвинули версии о «секретном взрыве свинца», вмешательстве иллюминатов, влиянии суперлуния в Близнецах и намеренном разрушении семейных ценностей со стороны мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани.

При этом, как отмечает издание, с экономической точки зрения перенос стал вынужденным ударом для самих организаторов. В прошлом году трансляцию посмотрели рекордные 34,3 миллиона зрителей, а рекламная выручка превысила 88,7 миллиона долларов при цене 30-секундного ролика до 1,2 миллиона долларов. Организаторы сдвинули юбилейный 100-й парад на 8:30 утра субботы, рассчитывая на улучшение погоды, а телеканал NBC временно заменил прямой эфир повтором прошлогоднего шествия.

Для нескольких поколений американцев парад Macy's остается таким же неотъемлемым атрибутом Дня благодарения, как и традиционная индейка, будучи увековеченным в классическом кино и сериале «Друзья», напоминает The New York Post. За всю вековую историю мероприятие прерывали лишь однажды — на три года в период 1942–1944 годов.

В 2026 году юбилейному параду, по официальной версии, помешал мощный северо-восточный циклон, вызвавший подтопления во Флориде, обесточивший сотни тысяч домов на Восточном побережье США и сорвавший свыше тысячи авиарейсов.

Конспирологические теории нередко используются в Соединенных Штатах и в большой политике. Как писал в мае aif.ru, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев указал, что так называемую теорию заговора о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года искусственно сконструировали для подрыва позиций Дональда Трампа и разрушения отношений Москвы и Вашингтона. Поводом для его оценки стало признание генерального прокурора США Тодда Бланша о полной бездоказательности обвинений по делу Russiagate.