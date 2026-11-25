Российская спортсменка Василина Блэк, которая преодолела пешком 758 километров от Москвы до Санкт-Петербурга, получила разрешение совершить восхождение на небоскрёб «Лахта Центр», чтобы установить рекорд, сообщило издание 47news.

Она хочет достичь 86-го этажа комплекса и установить на вершине здания флаг, который она несёт с собой от московской башни «Федерация». Высота здания «Лахта Центр» составляет 462 метра. Спортсменка дважды просила администрацию разрешить ей подняться по лестнице комплекса, чтобы завершить маршрут.

Это уже вторая её попытка установить рекорд. Она объяснила, что предыдущий результат не был засчитан из-за сбоя в настройках трекера, отслеживающего пройденное расстояние.

Напомним, в конце июля Василина Блэк установила рекорд по подъёму на лестницу Торгашинского хребта. Спортсменка прошла 1683 ступени лестницы за 16 минут 45 секунд. При этом на ногах у неё были утяжелители.