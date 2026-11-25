Ротацию ВСУ в районе в районе Орехова Запорожской области сорвали российские операторы дронов. Как сообщили в Минобороны, они обнаружили и уничтожил транспорт противника с личным составом.

«Это очень важный момент. Срыв ротации приводит к тому, что гарнизон, оставшийся в городе, устает, у него снижается боеспособность. Когда отсутствует ротация, это давит на психику боевиков, на их моральное состояние и, соответственность, способность вести боевые действия», - объяснил в эксклюзивном комментарии aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин.

Собеседник издания уточнил, что сейчас наши войска ведут работу по блокированию логистики противника, любых возможностей как ротации, так и доставки припасов.

«Говорить о полном окружении пока рано. Сейчас мы ведем действия по блокированию подъездных путей, логистических маршрутов, которые противник использует для доставки тылового обеспечения в гарнизон. Блокировка ведется с помощью беспилотных систем, прежде всего, и артиллерии, работа ведется системно, совместно с разведкой, которая передает сведения самих маршрутах, о колоннах и удары наносятся адресно по ним. Отсутствие поставок боеприпасов, продовольствия, медикаментов сказывается на боевых возможностях гарнизона ВСУ», - сказал он.