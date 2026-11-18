В резюме стоит упоминать увлечения, которые помогают работодателю понять, какими качествами и навыками обладает кандидат, рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию Юлия Санина.

По данным исследования, 58% работодателей считают, что соискателям стоит рассказывать о своих увлечениях. При этом только 12% оценили значимость хобби на пять баллов из пяти.

Санина привела несколько примеров: командный спорт может показать умение работать с другими людьми, а музыка и рукоделие — внимание к деталям и усидчивость. Необычное или не связанное с профессией увлечение само по себе, по её словам, вряд ли станет причиной отказа.

«Достаточно выбрать одно-два увлечения и кратко рассказать о них, учитывая специфику должности и корпоративную культуру компании», — посоветовала Санина.

Если увлечение связано с повышенным риском или требует много времени, у некоторых работодателей могут возникнуть дополнительные вопросы, добавила специалист.