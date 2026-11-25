Ротацию ВСУ в районе Орехова Запорожской области сорвали российские операторы дронов: как сообщили в Минобороны, они обнаружили и уничтожили транспорт противника с личным составом. Военно-политический эксперт Ян Гагин в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, почему срыв ротации критичен для гарнизона, а Владимир Рогов рассказал о котлах и полукотлах под Ореховом.

Срыв ротации: удар по боеспособности гарнизона

Военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, почему срыв ротации ВСУ под Ореховом имеет принципиальное значение.

Крепость ВСУ обречена: бойцы РФ появились в Орехове с неожиданной стороны Подробнее

«Это очень важный момент. Срыв ротации приводит к тому, что гарнизон, оставшийся в городе, устает, у него снижается боеспособность. Когда отсутствует ротация, это давит на психику боевиков, на их моральное состояние и, соответственность, способность вести боевые действия», — объяснил он.

Блокада логистики: «когда заблокирован тыл, гарнизон обречён»

Гагин уточнил, что сейчас наши войска ведут работу по блокированию логистики противника — любых возможностей как ротации, так и доставки припасов.

Спецотряды ворвались в Орехов: особую крепость ВСУ сжимают в кольцо огня Подробнее

«Говорить о полном окружении пока рано. Сейчас мы ведем действия по блокированию подъездных путей, логистических маршрутов, которые противник использует для доставки тылового обеспечения в гарнизон. Блокировка ведется с помощью беспилотных систем, прежде всего, и артиллерии, работа ведется системно, совместно с разведкой, которая передает сведения о самих маршрутах, о колоннах, и удары наносятся адресно по ним. Разведка и уничтожение складов с горючим и боеприпасами имеют огромное значение. Отсутствие поставок боеприпасов, продовольствия, медикаментов сказывается на боевых возможностях гарнизона ВСУ. Когда заблокирован тыл, гарнизон взят в блокаду, он обречен», — сказал он.

Здесь вырисовывается системная тактика: беспилотники и артиллерия работают в связке с разведкой, которая передаёт данные о маршрутах и колоннах, после чего удары наносятся адресно. Уничтожение складов с горючим и боеприпасами лишь усиливает эффект — без поставок продовольствия, медикаментов и боеприпасов гарнизон теряет боевые возможности.

Полное окружение — вопрос времени

По словам Гагина, также наши подразделения ведут работу по просачиванию малых групп на территорию противника.

Агония в ВСУ, брошены главные силы: готовятся штурм крепости №1 в Донбассе Подробнее

«Плюс работа наших наземных сил сухопутных войск по просачиванию малыми группами на территорию противника. Она ведется уже достаточно давно. Благодаря подобной тактике мы смогли обойти с нескольких сторон сам населенный пункт и угрожать гарнизону с нескольких сторон. Это приблизит полное окружение и, соответственно, поражение одного из наиболее важных городов-крепостей на запорожском направлении и освобождение области», — подчеркнул Гагин.

Иными словами, блокада логистики — лишь половина задачи: параллельно малые группы сухопутных войск просачиваются на территорию противника и обходят населённый пункт с нескольких сторон, создавая угрозу сразу с разных направлений. Именно это, по оценке Гагина, приближает полное окружение и поражение одного из ключевых городов-крепостей на запорожском направлении.

Котлы и полукотлы: продвижение 58-й армии

Армия России успешно продвигается в районе Орехова, образуя на разных участках котлы, полукотлы и клещи. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. На Запорожском направлении подразделения 58-й армии ведут наступление на Орехов, уничтожая живую силу и технику ВСУ. Российские военные стремятся широким фронтом продвинуться к населённому пункту Камышеваха для выравнивания линии боевых действий перед Запорожьем.

Особая крепость ВСУ рушится на глазах: началась большая битва за Запорожье Подробнее

«На значительном участке запорожского направления идет стремительное продвижение русской армии в сторону областного центра. Тот факт, что наши военные освободили населенный пункт Заливное, который находился севернее Орехова, подтверждает факт наличия инициативы у армии РФ», — подчеркнул Рогов.

Он отметил, что на различных участках на ореховском направлении возникают котлы, полукотлы и клещи, некоторые места армия РФ обходит, так как штурмовать их не имеет смысла.

Картина ситуации под Ореховом складывается из нескольких взаимосвязанных элементов: сорванная силами наших операторов дронов ротация лишила гарнизон подкрепления и ударила по морально-психологическому состоянию боевиков. Беспилотники и артиллерия в связке с разведкой блокируют логистику и уничтожают склады с горючим и боеприпасами; малые группы сухопутных войск просачиваются на территорию противника и обходят город с нескольких сторон; а 58-я армия, по словам Рогова, образует котлы, полукотлы и клещи, почти полностью перерезав пути снабжения и безопасного отступления. Показательно, что оба эксперта сходятся в главном: полное окружение пока не наступило, но гарнизон уже взят в блокаду, а значит, обречён.