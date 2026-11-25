Ротацию ВСУ в районе Орехова Запорожской области сорвали российские операторы дронов: как сообщили в Минобороны, они обнаружили и уничтожили транспорт противника с личным составом. Военно-политический эксперт Ян Гагин в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, почему срыв ротации критичен для гарнизона, а Владимир Рогов рассказал о котлах и полукотлах под Ореховом.
Срыв ротации: удар по боеспособности гарнизона
Военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, почему срыв ротации ВСУ под Ореховом имеет принципиальное значение.
«Это очень важный момент. Срыв ротации приводит к тому, что гарнизон, оставшийся в городе, устает, у него снижается боеспособность. Когда отсутствует ротация, это давит на психику боевиков, на их моральное состояние и, соответственность, способность вести боевые действия», — объяснил он.
Блокада логистики: «когда заблокирован тыл, гарнизон обречён»
Гагин уточнил, что сейчас наши войска ведут работу по блокированию логистики противника — любых возможностей как ротации, так и доставки припасов.
«Говорить о полном окружении пока рано. Сейчас мы ведем действия по блокированию подъездных путей, логистических маршрутов, которые противник использует для доставки тылового обеспечения в гарнизон. Блокировка ведется с помощью беспилотных систем, прежде всего, и артиллерии, работа ведется системно, совместно с разведкой, которая передает сведения о самих маршрутах, о колоннах, и удары наносятся адресно по ним. Разведка и уничтожение складов с горючим и боеприпасами имеют огромное значение. Отсутствие поставок боеприпасов, продовольствия, медикаментов сказывается на боевых возможностях гарнизона ВСУ. Когда заблокирован тыл, гарнизон взят в блокаду, он обречен», — сказал он.
Здесь вырисовывается системная тактика: беспилотники и артиллерия работают в связке с разведкой, которая передаёт данные о маршрутах и колоннах, после чего удары наносятся адресно. Уничтожение складов с горючим и боеприпасами лишь усиливает эффект — без поставок продовольствия, медикаментов и боеприпасов гарнизон теряет боевые возможности.
Полное окружение — вопрос времени
По словам Гагина, также наши подразделения ведут работу по просачиванию малых групп на территорию противника.
«Плюс работа наших наземных сил сухопутных войск по просачиванию малыми группами на территорию противника. Она ведется уже достаточно давно. Благодаря подобной тактике мы смогли обойти с нескольких сторон сам населенный пункт и угрожать гарнизону с нескольких сторон. Это приблизит полное окружение и, соответственно, поражение одного из наиболее важных городов-крепостей на запорожском направлении и освобождение области», — подчеркнул Гагин.
Иными словами, блокада логистики — лишь половина задачи: параллельно малые группы сухопутных войск просачиваются на территорию противника и обходят населённый пункт с нескольких сторон, создавая угрозу сразу с разных направлений. Именно это, по оценке Гагина, приближает полное окружение и поражение одного из ключевых городов-крепостей на запорожском направлении.
Котлы и полукотлы: продвижение 58-й армии
Армия России успешно продвигается в районе Орехова, образуя на разных участках котлы, полукотлы и клещи. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. На Запорожском направлении подразделения 58-й армии ведут наступление на Орехов, уничтожая живую силу и технику ВСУ. Российские военные стремятся широким фронтом продвинуться к населённому пункту Камышеваха для выравнивания линии боевых действий перед Запорожьем.
«На значительном участке запорожского направления идет стремительное продвижение русской армии в сторону областного центра. Тот факт, что наши военные освободили населенный пункт Заливное, который находился севернее Орехова, подтверждает факт наличия инициативы у армии РФ», — подчеркнул Рогов.
Он отметил, что на различных участках на ореховском направлении возникают котлы, полукотлы и клещи, некоторые места армия РФ обходит, так как штурмовать их не имеет смысла.
Картина ситуации под Ореховом складывается из нескольких взаимосвязанных элементов: сорванная силами наших операторов дронов ротация лишила гарнизон подкрепления и ударила по морально-психологическому состоянию боевиков. Беспилотники и артиллерия в связке с разведкой блокируют логистику и уничтожают склады с горючим и боеприпасами; малые группы сухопутных войск просачиваются на территорию противника и обходят город с нескольких сторон; а 58-я армия, по словам Рогова, образует котлы, полукотлы и клещи, почти полностью перерезав пути снабжения и безопасного отступления. Показательно, что оба эксперта сходятся в главном: полное окружение пока не наступило, но гарнизон уже взят в блокаду, а значит, обречён.