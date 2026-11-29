В Минобороны РФ рассказали о нанесенных минувшей ночью ударах по железнодорожным локомотивам в Синельникове Днепропетровской области, Коростене Житомирской области и Люботине Харьковской области. В эксклюзивном комментарии aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин объяснил, что вывод из строя локомотивов останавливает железнодорожные перевозки ВСУ, лишая противника вооружения и возможности ротации на передовой.

«Локомотивы — это очень важные цели, потому что это логистика, это возможность противника осуществлять доставку тылового обеспечения, резервов на передовую. Мы не наносим удары по гражданским поездам, целями являются именно военные эшелоны, которые перемещают грузы для ВСУ. Без разведки, без подтверждения того, какой груз везут, ни один удар никогда не будет нанесён», — сказал он.



Гагин подчеркнул, что вывод из строя локомотивов срывает поставки военных грузов, боеприпасов, вооружений, личного состава, тем самым ухудшая положение противника на передовой.