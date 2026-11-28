В последние несколько дней самолеты-разведчики стран НАТО заметно активизировались вблизи российских границ. Особую активность проявляет авиация Швеции, однако дело не ограничивается только ею.

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что именно собирают западные разведчики, почему их полеты стали интенсивнее и какой ответ их ждет.

Шведский Gulfstream и другие: кто кружит у границ

Самолет ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen регулярно совершает разведывательные полеты у российских границ. Борт ведет разведку не только у западных рубежей РФ, но и над Черным морем недалеко от побережья Крыма.

Один из последних полетов был зафиксирован 26 ноября. Согласно полетным данным, борт вылетел с военной авиабазы Мальмен в Швеции около 9 утра и направился на северо-восток.

Достигнув северной оконечности Финляндии, самолет стал летать вдоль северной части границы с Россией, держась примерно в 30 километрах от нее. Однако, как подчеркнул Сергей Липовой, Швеция — далеко не единственный участник этой активности.

Что собирают западные разведчики

По словам генерала, цели полетов натовских разведчиков предельно прагматичны. Они пытаются получить максимум информации о работе российских систем ПВО и радиолокационных станций, а также отслеживают передвижение наземного и воздушного транспорта на территории страны.

«Они стараются максимально снять информацию непосредственно по работе наших радиолокационных станций, по передвижению наземного и воздушного транспорта на нашей территории, ведут фото- и видеоразведку и многое другое, что может их интересовать», — пояснил эксперт.

Эскалация по всему периметру: от Черного моря до Балтики

Липовой отметил, что в последние месяцы интенсивность подобных полетов значительно увеличилась. Причем речь идет не только о северном направлении — активность наблюдается по всему периметру российских границ.

«Всю последнюю неделю вдоль наших границ — от акватории Черного моря до Балтики — постоянно крутятся итальянские, английские, американские самолеты-разведчики. И Швеция тут тоже не отстает, регулярно курсирует вдоль нашей границы. В последние месяцы интенсивность полетов значительно увеличилась непосредственно вдоль Балтийского моря. Все это говорит о нарастающей активности НАТО, которая проводит бесконечные маневры, перебрасывает наземные контингенты, усиливает морскую составляющую как в Черном море, так и на Балтике», — пояснил генерал.

По его словам, в данный момент идет эскалация напряженности, и альянс сознательно провоцирует Россию на ответные действия.

«НАТО всячески провоцирует Россию ответить тем же. Наша армия отслеживает все эти передвижения и принимает меры в соответствии со складывающейся обстановкой», — подчеркнул военный эксперт.

«Полный набор аргументов»: как отгоняют нарушителей

Ответ на подобную активность, по словам генерала, может быть жестким. Механизм действий отработан и применяется в зависимости от ситуации.

Если самолет-разведчик приближается к государственной границе, в воздух поднимаются силы перехвата — истребители и расчеты ПВО. Они выходят в заданный район для встречи с потенциальным нарушителем.

«Отогнать этих воздушных разведчиков можно в одном случае — если они приближаются к нашим государственным границам. Тогда поднимаются силы перехвата: это силы ПВО, наши истребители, они выходят в заданный район для встречи с самолетом-нарушителем. Если он действительно приближается к нашим границам, вступает в визуальный контакт, тогда знаками международного кода мы предлагаем ему добровольно убраться от нашей границы. Если самолет-разведчик не понимает наших сигналов, тогда у летчиков есть полный набор “аргументов”, которые смогут убедить любого нарушителя воздушного пространства», — пояснил военный эксперт.

Учения НАТО. Фото: Reuters/ Stoyan Nenov

Провокации не останутся без ответа

Таким образом, нарастающая активность разведчиков НАТО у российских границ — это часть более широкой стратегии альянса по нагнетанию напряженности. Однако, как дал понять Сергей Липовой, российская армия готова к любому развитию событий.

Все полеты отслеживаются, а на приближение к границе следует незамедлительная и жесткая реакция. «Аргументы» у российских летчиков найдутся для любого нарушителя, и Западу стоит помнить об этом, прежде чем отправлять свои самолеты в очередной разведрейд вдоль российских рубежей.