Российскую систему ПВО пополнил ультрасовременный лазерный комплекс, демонстрирующий свою эффективность в приграничных районах и на передовой. О новейшем вооружении в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Лазерный комплекс поражает цель лазерным лучом. Если вспомнить фильм “Звездные войны”, то там лазерный луч виден хорошо. На самом деле, в обычных условиях он невидим, его делают видимым только некоторые диапазоны. Луч наводится на дрон, удерживается автоматически на определённой точке на срок от 1 до нескольких секунд и в результате происходит возгорание этого дрона. Эффективность такого оружия очень большая», – отметил он.

По словам собеседника издания, стоимость одного импульса такого лазера составляет порядка 200 рублей.

«Сам по себе комплекс стоит достаточно дорого, но если посмотреть стоимость спасенных объектов, то становится очевидно, что затраты на производство таких комплексов окупаются очень быстро. Сам выстрел-импульс стоит порядка 200 рублей», – объяснил военный эксперт.

Кнутов обратил внимание на то, что сейчас наши разработчики работают над еще одним типом оружия, работающим на новых физических принципах.

«У нас уже проходили испытания электромагнитной пушки. Речь о том, что там электромагнитные импульсы выжигают микросхемы. Это ещё один тип оружия на новых физических принципах, оно также даёт очень хорошие результаты», – добавил он.