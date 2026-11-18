17 ноября не стало Надежды Демичевой — бывшего диктора, объявлявшего матчи омского «Авангарда». Сведения об этом опубликовал журналист Андрей Блохин в группе «Овертайм| Хоккейное обозрение» во «ВКонтакте».

Весной 2026 года выяснилось, что у Надежды Демичевой выявили онкологию. В тот же период был запущен сбор пожертвований на её лечение.

С 1986 года Надежда Демичева выполняла обязанности диктора на матчах «Авангарда». Однако в 2018–2022 годах, когда омичи проводили домашние встречи в Балашихе, неизменный голос омского хоккея оставалась в Омске — правда, её звали на отдельные игры «Авангарда». Когда команда вернулась, руководство клуба решило сменить диктора на домашних матчах.

Какое-то время после этого Надежда Демичева трудилась на играх «Омских Ястребов» и «Омских Крыльев», проходивших в Академии «Авангард».

Ранее сообщалось, что пятикратный чемпион по боксу умер в 31 год через 3,5 месяца после нокаута.