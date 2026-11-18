Снегопад в Москве 18 ноября сменится дождями на следующий день, когда дневная температура повысится до +4…+6 °C, рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT.

По её словам, снег будет идти почти весь день. В ночь на 19 ноября мокрый снег перейдёт в дождь, температура составит 0…+2 °C. Утром местами в Подмосковье возможна гололедица.

В четверг ожидаются дожди от небольших до умеренных — до четырёх–пяти миллиметров осадков за 12 часов. Среднесуточная температура окажется на четыре градуса выше климатической нормы.

В пятницу и субботу, 20–21 ноября, ночью прогнозируется +2…+4 °C, днём — +4…+6 °C. Позднякова отметила, что выпавший снег при такой погоде растает.