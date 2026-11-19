В воскресенье, 22 ноября, в Москве похолодает, дневная температура составит −2…+3 °C, рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT.

По его словам, в этот день ожидается облачная погода с мокрым снегом, который к вечеру сменится небольшим снегом.

Перед похолоданием в столице сохранятся положительные температуры. В пятницу, 20 ноября, прогнозируется +4…+6 °C, преимущественно без осадков, к вечеру возможен туман. В субботу будет +3…+5 °C, пройдут дождь и мокрый снег.

Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью два–семь метров в секунду, в субботу возможны порывы до 12 метров в секунду. Атмосферное давление повысится с 733 миллиметров ртутного столба в пятницу до 741 миллиметра в воскресенье.