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Силы ПВО сбили 288 беспилотников за 12 часов

РИА Новости / РИА Новости
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Силы противовоздушной обороны сбили 288 украинских беспилотников самолетного типа за 12 часов, сообщает Минобороны России.

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили БПЛА 19 сентября в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Дроны сбили над Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской, Нижегородской, Владимирской областями. Кроме того, беспилотники ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

Ранее стало известно, что средства ПВО сбили 344 украинских беспилотника в ночь на 19 сентября.
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