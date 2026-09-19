Силы ПВО сбили 288 беспилотников за 12 часов

Силы противовоздушной обороны сбили 288 украинских беспилотников самолетного типа за 12 часов, сообщает Минобороны России.

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили БПЛА 19 сентября в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Дроны сбили над Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской, Нижегородской, Владимирской областями. Кроме того, беспилотники ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

Ранее стало известно, что средства ПВО сбили 344 украинских беспилотника в ночь на 19 сентября.