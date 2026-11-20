Следственные мероприятия, касающиеся вероятного слива конфиденциальных сведений из французского МВД, были проведены в парижском представительстве правой партии «Национальное объединение», чью парламентскую фракцию возглавляет Марин Ле Пен. Такую информацию передаёт телеканал BFMTV из Франции.

Согласно сведениям, озвученным вещателем, расследование касается нарушения профессиональной тайны, раскрытия данных предварительного следствия, а также утаивания указанных правонарушений.

«В понедельник, 9 ноября, в штаб-квартире партии «Национальное объединение» в Париже прошёл обыск в рамках судебного расследования, начатого прокуратурой Парижа 27 июля этого года», - говорится в публикации.

Следствие предполагает, что конфиденциальную информацию партии Ле Пен мог передавать экс-сотрудник французского МВД — вероятно, занимающий сейчас пост префекта департамента Луаре Юг Муту.

Телеканал уточнил, что во время обыска в офисе партии с частным визитом находился заместитель прокурора Парижа. Однако в надзорном ведомстве заявили, что его присутствие, объясненное желанием выпить кофе, к делу отношения не имеет.