Атаку хакеров зафиксировали на серверной инфраструктуре прямой линии, которую проводил глава Курской области Александр Хинштейн. Информацию об этом предоставила Анна Пикулина, занимающая должность первого заместителя министра информации и общественных коммуникаций региона.

По её словам, в ходе трансляции были определённые сложности со связью.

«Думаю, это только подтверждает, что интерес к трансляции есть не только у курян, но и у наших дальних соседей, которые пытаются всячески атаковать сейчас наши серверы», — заявила она.

Позднее вещание было возобновлено.

До этого граждане России сообщали о сбоях в работе сервисов «Ростелекома». За сутки количество обращений достигло 2,7 тысячи. В отзывах пользователи отмечали неполадки в функционировании сервиса и общий сбой. Наибольшее число жалоб зафиксировано в Новосибирской, Иркутской и Нижегородской областях, а также в Приморском и Хабаровском краях.