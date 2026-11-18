Европейские лидеры обеспокоены встречей лидеров России, США и Китая - Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Напомним, Путин находится с визитом в китайском Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

На 19 ноября запланирована трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США. По словам официального представителя МИД КНР Го Цзякуня, Путин, Трамп и Си Цзиньпин обсудят вопросы, касающиеся «мира во всем мире».

При этом Путин, Си Цзиньпин и Трамп уже встретились перед общим фото на АТЭС. Согласно опубликованным кадрам, на торжественном приеме президенты России и США расположились рядом с Си Цзиньпином и его супругой.

«В Европе обеспокоены встречей лидеров первой (Китай), второй (США) и четвертой (Россия) экономик мира. В Евросоюзе боятся, что Китай, США и Россия, так скажем, поделят мир. Очевидно, что этого не будет. Основные опасения ЕС заключаются в том, что европейские страны остаются в стороне от процесса переговоров стран с крупнейшими экономиками. Они опасаются того, что они же находятся в ниспадающем тренде, остаются, в прямом смысле этого слова, загнивающим Западом», - пояснил эксперт.

Данилин добавил, что страны ЕС боятся еще и того, что перестанут быть нужными Америке.

«Они боятся, что США перенаправят свои усилия на страны Латинской и Северной Америки. Боятся, что США перенаправят свои усилия на союзничество с теми, у кого больше профита и меньше проблем, именно со странами АТР. В ЕС боятся, что Вашингтон перестанет давить на Россию, и таким образом Европа фактически останется один на один с русскими, которых они в течение последних 13 лет стараются максимально ослабить», - добавил политолог.

По словам специалиста, среди уже состоявшихся страхов ЕС - это окончательное развенчание идеи об изоляции России.

«Россия не изолирована, это уже признали сами европейцы – и это для них очень обидно. Россия реабилитирована в глазах всего мира, а, значит, большинство усилий по ее дискредитации ушли в песок. Для ЕС это боль и беда», - подчеркнул Павел Данилин.

Политолог при этом отметил, что европейские лидеры не смогут сорвать переговоры лидеров РФ, США и Китая, но попробуют предпринять меры уже после встречи.

«Попытаться сорвать эти переговоры страны ЕС не смогут, не получится у них при всем желании и послать своих агентов в Шэньчжэнь. Но сразу после переговорного процесса, я думаю, начнется паломничество в Вашингтон с целью, во-первых, узнать, о чём договорились три лидера, а, во-вторых, попытаться сорвать любые соглашения США и России, если они будут достигнуты», - добавил специалист.

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