Психолог и сексолог Александра Миллер в комментарии aif.ru рассказала, что толкает людей на измену. По её словам, для мужчин это чаще сексуальное приключение, то для женщин все обстоит иначе.

«Здесь всё банально и сложно одновременно. Для мужчин, в среднем, измена — это часто „сексуальное приключение“, способ получить новые ощущения, не разрушая основной брак. Для женщин — это чаще всего побег от эмоционального вакуума. Если дома холодно, если партнёр перестал видеть в ней женщину, а видит только маму или соседку по квартире, она идёт туда, где её слышат. Сначала — друг, потом — любовник», — отметила Александра Миллер.

По данным ВЦИОМ, 49% россиян считают изменой онлайн-флирт и переписки, а женщины в 4 раза чаще мужчин относят фривольные переписки к измене.

При этом измены, по опросам, стали встречаться чаще: если в 2007 году о них сообщали 60% респондентов, то в 2025-м — уже 74%. На этом фоне Миллер ранее уже давала советы, как справляться с ревностью и подозрениями, не превращая жизнь в слежку.