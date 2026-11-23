Страницы старых книг делались из кожи животных, и, как выясняется, она может хранить не только написанные на ней тексты. Международная группа исследователей извлекла из пергамента возрастом около тысячи лет ДНК вируса, который когда-то поражал овец и коз. Среди книг, где нашли такие следы, — знаменитое Йоркское Евангелие.

А чтобы понять, как давно существует эта болезнь, учёным пришлось заглянуть в зубы овец бронзового века.

Откуда вирус в книге

До того, как бумага стала доступной, книги делали из пергамента — специально обработанной кожи животных. Чаще всего использовались шкуры овец, коз и телят. Логично предположить: если животное было заражено каким-то инфекционным патогеном, этот генетический материал мог сохраниться в коже даже после выделки.

Исследователи из Университетского колледжа Дублина извлекли древнюю ДНК оспы овец из страниц нескольких рукописей, находящихся на территории Великобритании и континентальной Европы. Среди них — Йоркское Евангелие, один из наиболее известных иллюстрированных манускриптов раннего англосаксонского периода (возраст — около тысячи лет), и ещё более древний Кембриджский глоссарий — один из первых английских словарей. На нескольких страницах этих книг и были обнаружены генетические следы вируса овечьей оспы.

Это заболевание чрезвычайно заразно, оно быстро распространяется среди животных и способно вызывать массовую гибель, особенно у молодняка. Даже переболевшие овцы приносят хозяйству убытки: у них снижается производство шерсти, мяса и молока.

Присутствие вирусной ДНК в пергаменте логично объясняется тем, что часть рукописей делали из шкур заражённых овец. Однако учёных ждал сюрприз: следы того же вируса нашлись в пергаменте из телячьей и козьей кожи.

Поскольку вирус овечьей оспы поражает преимущественно овец, учёные предлагают два объяснения: либо в прошлом этот инфекционный агент иногда заражал и другие виды домашнего скота, либо его частицы попали на другие шкуры уже в процессе изготовления пергамента — например, через инструменты или руки мастеров. Точного ответа пока нет.

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Главный сюрприз: он почти не изменился

Чтобы понять, как давно существует эта инфекция, учёные обратились не только к книгам. Они исследовали зубы овец бронзового века, обитавших в степях Евразии. Этот биоматериал был найден на древних скотоводческих стоянках. Зубная ткань хорошо защищает ДНК от разрушения, поэтому именно в ней удалось найти следы этого вируса, и его возраст оказался около 3700 лет!

Сравнив древние и современные геномы возбудителя, исследователи пришли к выводу: основные линии данного семейства вирусов — оспа овец, оспа коз и нодулярный дерматит крупного рогатого скота (высококонтагиозная вирусная болезнь) — разделились на временном отрезке с 11 500 до 3700 лет назад. Это совпадает по времени с одомашниванием животных и перемещением овец из евразийских степей в Европу. Значит, развитие скотоводства, вероятно, способствовало переносу вирусов из одного региона в другой.

Один из самых важных выводов исследования: за несколько тысяч лет геном вируса оспы овец изменился очень мало. В отличие от вируса натуральной оспы человека, он проявил удивительную генетическую стабильность.

Это может означать, что ключевые изменения, сделавшие его опасным для овец, произошли очень давно. А значит, изучение этих древних изменений теоретически может помочь в борьбе с современными вспышками болезни. Ведь проблема не теряет остроты и в наши дни: овечья оспа по-прежнему наносит серьёзный экономический урон животноводству. В частности, исследователи указывают на вспышку заболевания в Греции, обернувшуюся ощутимыми потерями для фермеров.

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Как достали ДНК, не повредив книгу

В ходе исследования был использован метод eZooMS — неинвазивный способ сбора биологического материала с поверхности пергамента с помощью специального ластика. Он позволяет получить достаточно ДНК для анализа, не разрезая и не повреждая страницу.

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, демонстрирует, насколько неожиданными бывают источники знаний о древних болезнях. Прежде исторические рукописи изучали главным образом ради заключённых в них текстов и иллюстраций. Теперь же оказалось, что сам материал, на котором они написаны, может хранить важные научные сведения — историю инфекций, поражавших животных много столетий назад.

Учёные полагают, что в библиотеках и архивах разных стран в данный момент могут храниться тысячи таких свидетельств. Некоторые из них способны пролить свет на давно забытые вспышки болезней, почти не оставившие иных исторических следов.

И, возможно, следующая находка ждёт учёных в книге, которую никто не открывал столетиями.