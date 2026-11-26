На следующей неделе в Санкт-Петербурге пройдёт VI Конгресс молодых учёных. Он соберёт свыше 800 спикеров: учёных, представителей вузов и научных организаций разных стран, предпринимателей, руководителей компаний и государственных деятелей.

Идеи становятся технологиями

Главным мероприятием Конгресса станет пленарное заседание «Наука в новом масштабе: инфраструктура больших возможностей. В нём поучаствуют молодые учёные. Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко отметил, что Конгресс молодых учёных является одной из главных площадок Десятилетия науки и технологий и нацпроекта «Молодёжь и дети», которая помогает открытому диалогу между наукой, государством и бизнесом.

«Именно такое сотрудничество позволяет запускать практико-ориентированные разработки и передовые исследования. Для того чтобы идеи превращались в технологии, важна современная инфраструктура. В этом году из федерального бюджета на обновление приборной базы университетам и научным организациям было выделено 5,7 млрд рублей. В следующем планируем направить 9,4 млрд, а на 2028 и 2029 годы — по 11,7 млрд рублей», — сказал он.

Дмитрий Чернышенко добавил, что такие вложения и совместная работа нацелены на укрепление позиций нашей страны и достижение технологического лидерства в соответствии с национальной целью, поставленной президентом Владимиром Путиным.

Объединение интеллектуальных ресурсов

В деловой программе обсудят стратегические направления развития науки, от решения масштабных задач до укрепления научной инфраструктуры, включая «мегасайенс‑проекты». Особое внимание уделят технологическому лидерству и международной кооперации. В центре дискуссий — прикладные и перспективные темы: ИИ в науке и образовании, трансфер разработок в экономику, инновации в энергетике, космические исследования, медицина будущего (в том числе мРНК‑вакцины и редактирование генома), новые материалы, аддитивные технологии, а также вопросы долголетия и сохранения биоразнообразия.

«Современные глобальные вызовы требуют консолидации усилий учёных, научных команд из разных стран, и Конгресс зарекомендовал себя как площадка для открытого и равноправного научного диалога. Международный интерес к нему растёт год от года, подтверждая запрос современного мирового научного сообщества на объединение интеллектуальных ресурсов и развитие совместных исследовательских проектов и статуса России как центра притяжения для талантливых исследователей со всего мира», — подчеркнул советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Международный диалог

На Конгрессе подведут промежуточные итоги Десятилетия науки и технологий. Обсудят реализацию инициатив, популяризацию науки и привлечение молодёжи в исследования. Пройдёт презентация результатов мероприятий — спутников VI Конгресса, которые в 2026 году состоялись в Забайкальском крае, Ивановской и Ростовской областях. Их участники предложили решения для региональных задач, от экологического мониторинга и качества воды до защиты природных территорий и борьбы с пожарами.

В числе участников Конгресса — представители высшего руководства страны, главы профильных министерств и ведомств, руководители федеральной территории «Сириус» и ведущих научных институтов, а также губернаторы ряда регионов.

В международном треке выступят делегаты из Аргентины, Вьетнама, Индии, Киргизии, Мексики, ОАЭ, Панамы, Сингапура, Турции, Узбекистана, Швейцарии и других государств — послы, министры, вице‑президенты академий и научных центров, профессора, исследователи, руководители технологических компаний и научных ведомств.

Вьетнам станет почётным гостем Конгресса в рамках российско‑вьетнамского Года науки и образования. Делегация страны включает свыше 200 представителей. Россия и Вьетнам обсудят сотрудничество в ядерных технологиях, медицине, биотехнологиях, экологии, цифровых решениях и новых материалах, а также в гуманитарной сфере, подготовке кадров и академической мобильности. В программе запланирована пленарная сессия «Россия — Вьетнам: наука без границ» и дискуссии об энергетике, ИИ, квантовых вычислениях и роли науки в социальных изменениях.

На Международном симпозиуме «Научная дипломатия в многополярном мире: Наука. Диалог. Доверие» (под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО) речь пойдёт о вкладе научной дипломатии в устойчивое развитие, сохранении научного наследия и использовании мегасайенс‑проектов для международного диалога.

Бизнес и фонды

Экспозиции крупных высокотехнологичных компаний составят основу выставки Конгресса. Там представят не только последние достижения науки, но и технологии, которые уже применяются в промышленном секторе.

Бизнес и госкорпорации активно участвуют в формировании повестки Конгресса и проведут дискуссии о научном взаимодействии. В обсуждениях будут задействованы руководители крупных компаний и корпораций. В формате открытого диалога с участниками пообщаются представители профильных министерств и бизнес‑сообщества.

О возможностях поддержки научных проектов расскажут руководители крупных фондов, в том числе институтов развития, благотворительных и специализированных фондов, ориентированных на инновации, экологические инициативы, развитие технологических кластеров и поддержку малых предприятий в научно‑технической сфере.

Пространство для диалога

Лауреаты ключевых научных премий представят разработки в области нейроморфных технологий, проектирования биологических систем, работы с большими данными и применения ИИ в науке.

Координационный совет по делам молодёжи в научной и образовательной сферах проведёт серию мероприятий. Они будут посвящены взаимодействию с региональными и отраслевыми советами молодых учёных, доступу исследователей к национальной научной инфраструктуре, аккредитации научных кадров и развитию акселерационных программ для вывода разработок на рынок.

Российский научный фонд организует на Конгрессе трёхдневную Школу РНФ. В программе — диалог с руководством Фонда, разбор успешных примеров сотрудничества науки и бизнеса, практические занятия по управлению исследованиями и деловая игра для руководителей проектов. Участники также познакомятся с работой пресс‑службы РНФ в формате открытой редакции. Совместно с Институтом развития интернета пройдут воркшоп для учёных и представителей продакшенов, а также питчинг медиапроектов.

В Научной гостиной расскажут о возможностях участия в научных проектах и достижениях российской науки. Это пространство станет площадкой для обмена идеями и поиска новых форматов взаимодействия.