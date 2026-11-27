В японском зоопарке Adventure World в префектуре Вакаяма впервые в мире получили потомство северного хохлатого пингвина с помощью искусственного осеменения. Об этом сообщает Nikkei.

Птенец появился на свет 28 октября. Вначале специалисты не могли с уверенностью утверждать, что оплодотворение прошло успешно. Однако результаты анализа ДНК подтвердили, что его отцом является самец, у которого взяли сперму для проведения процедуры.

Разведение северных хохлатых пингвинов в неволе считается сложной задачей из-за особенностей репродуктивной системы этих птиц. Их отличительная черта — длинные желтые перья над глазами, напоминающие брови или небольшие рожки.

В последние десятилетия численность вида сокращается, в том числе из-за изменения климата. Международный союз охраны природы относит северного хохлатого пингвина к исчезающим видам. По приведенным данным, в мире насчитывается около 400 тысяч взрослых особей.

В администрации Adventure World сообщили, что представят птенца посетителям, когда он подрастет и сможет обходиться самостоятельно.