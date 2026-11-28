Уганда стала первой африканской страной, где стартовали клинические испытания вакцины на основе матричной РНК (мРНК) против вируса Эбола разновидности Бундибуджио. Препарат нацелен на борьбу с одним из наиболее опасных вариантов инфекции, который вызвал нынешнюю крупную эпидемию в Демократической Республике Конго — вторую по масштабам за всю историю наблюдений. Исследование проводят государственный Институт вирусных исследований Уганды (UVRI) совместно с разработавшей вакцину американской фармацевтической компанией Moderna, сообщает Reuters.

Ключевая особенность угандийского этапа состоит в том, что безопасность препарата и его способность формировать иммунный ответ впервые оценят у детей в возрасте от одного года. В исследовании намерены задействовать 224 добровольца.

Для вакцины это второй этап клинических испытаний на людях. В августе Moderna начала первое подобное исследование в Канаде с участием взрослых в возрасте от 18 до 65 лет. Исполнительный директор Коалиции по инновациям в области готовности к эпидемиям (CEPI), участвующей в финансировании проекта, Ричард Хэтчетт отметил, что дети нередко оказываются среди наиболее уязвимых при вспышках Эболы, однако новые вакцины часто доходят до них в последнюю очередь.

Одновременно идет подготовка к испытаниям непосредственно в ДРК. Ожидается, что в ближайшее время там начнут тестировать вакцину Moderna, а также еще одну новую разработку против штамма Бундибуджио, созданную Оксфордским университетом совместно с Индийским институтом сыворотки. Предполагается задействовать в борьбе с текущей эпидемией сразу несколько перспективных препаратов.

Помимо этого, ученые проверяют, способен ли уже существующий препарат Ervebo компании Merck, созданный против другой разновидности вируса Эбола, обеспечивать хотя бы частичную перекрестную защиту от варианта Бундибуджио. Итоги этой работы помогут понять, можно ли применять имеющиеся вакцины против нового варианта инфекции.