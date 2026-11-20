Национальные институты здравоохранения США (NIH) решили отправить последнюю группу подопытных шимпанзе из лаборатории в заповедник, где их будут развлекать, написала газета The Washington Post.

По данным газеты, сейчас животные находятся в Центре сравнительной медицины и исследований. В начале 2027 года их примет заповедник Chimp Haven в американском штате Луизиана. Площадь этого объекта составляет почти 80 гектаров.

В заповеднике для обезьян будут устраивать скрипичные концерты и покаывать им кинофильмы. Директор заповедника Рана Смит утверждает, что шимпанзе больше всего любят болливудские картины и мюзиклы. Кроме того, в Chimp Haven обезьян будут ждать интеллектуальные игры с поиском лакомств.

Газета уточнила, что до 2015 году различные ведомства США могли использовать этот вид приматов для биомедицинских исследований, включая работы по изучению вирусных заболеваний. Затем в стране был введён запрет на опыты над шимпанзе.

Напомним, в октябре 2025 года сообщалось, что в американском штате Миссисипи из грузового автомобиля на трассе сбежали лабораторные обезьяны, переносящие гепатит С и коронавирусную инфекцию. Правоохранительные органы уточнили, что речь идёт о животных весом по 18 килограммов.