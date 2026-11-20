Антропологический математик доктор Левент Альпёге утверждает, что доказал гипотезу Римана, сообщает Independent , публикацию которого перевел aif.ru.

Гипотеза Римана утверждает, что расположение простых чисел на числовой прямой не случайно, а определяется осмысленным порядком. Доказательство гипотезы является одной из главных математических задач века, и в 2000 году Математический институт Клэя предложил вознаграждение в размере 1 миллиона долларов тому, кто сможет ее решить.

Альпёге на своем сайте заявил, что обнаружил доказательства гипотезы с помощью языковой модели Claude.

«То, что я увидел в ходе работы, настолько меня поразило, что я верю, что это начало в науке чего-то гораздо большего», — сообщил ученый.

Он опубликовал версию доказательства, написанную на компьютерном коде, который используется для проверки математической корректности аргументов.

Теперь экспертам необходимо будет проверить, действительно ли подтвердилась гипотеза.

Альпёге работает в компании Anthropic, занимающейся разработкой искусственного интеллекта. Он получил степень магистра в Гарварде, степень магистра углубленных исследований в Кембриджском университете и докторскую степень в Принстоне.