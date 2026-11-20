Десятки тысяч лет назад неандертальцы исчезли с лица Земли. Но их генетический «призрак» до сих пор живет внутри нас. Каждый человек неафриканского происхождения носит в своей ДНК от 1 до 2% наследия неандертальцев.

Это обусловлено тем, что наши пра-пра-пра-бабушки-или-дедушки «грешили» с этими «двоюродными братьями» по эволюционному дереву.

Дело не только в мелочах

Обычно их гены проявляются у нас в мелочах: текстуре волос, цвете кожи или том, как организм справляется с вирусами. Но новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences («Труды Национальной академии наук США»), показало, что это наследство влияет и на фундаментальные вещи — на устройство нашего мозга и риск развития шизофрении.

Учёные Хуго Зеберг и Сванте Паабо из Института эволюционной антропологии им. Макса Планка решили проследить, какие гены, отвечающие за размер затылочной доли (эта область мозга обрабатывает то, что мы видим), мы унаследовали от неандертальцев. Они сфокусировались на четырех известных генетических вариантах. Три из них оказались общими для всех людей, но четвертый — крошечная «опечатка» в ДНК, делеция всего четырех нуклеотидов на 14-й хромосоме — обнаружился только у тех, чьи предки получили ее напрямую от неандертальцев около 50–60 тысяч лет назад.

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Неожиданная защита от шизофрении

Исследователи ожидали найти связь этого генетического варианта только со зрением. И они ее нашли: каждая его копия уменьшает объем затылочной доли мозга современного человека примерно на 0,85 кубических сантиметра. У людей с двумя копиями (одна от отца, одна от матери) затылочные доли в сумме почти на 1,7 кубических сантиметра меньше, чем у тех, у кого этого варианта нет.

Но когда ученые решили проверить, на что еще влияет эта делеция, их ждал сюрприз. Они обратились к данным «Консорциума психиатрической геномики» — огромной базе данных о генах и психических расстройствах. Выяснилось, что этот древний фрагмент неандертальской ДНК работает как своеобразный щит, защищающий от шизофрении. Каждая копия варианта снижает вероятность ей развития примерно на 5%. Если человеку повезло унаследовать её от обоих родителей, риск падает почти на 10%.

Конечно, важно понимать, что шизофрения — сложное заболевание, в котором замешаны сотни генов и факторы среды. И 5–10% — это хорошо, но не гарантия полной защиты от этого страшного недуга. Кроме того, ученые пока не понимают защитного механизма. То ли меньший размер затылочной доли напрямую препятствует развитию шизофрении, то ли делеция влияет на соседний ген DAAM1, который управляет развитием нейронов. Сами авторы работы подчеркивают: «Остается неизвестным, напрямую ли связан сниженный риск с меньшим размером затылочной доли».

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Размер мозга не пропорционален уму

Это не единственная загадка. Казалось бы, раз затылочная доля стала меньше, это должно уменьшить когнитивные способности мозга. Но нет. Проверив данные об интеллекте и уровне образования сотен тысяч людей, исследователи не нашли никакой значимой связи. Меньший объем этой зоны не делает человека глупее и не мешает ему получать высшее образование. «Эти результаты предостерегают от приравнивания размера области мозга к когнитивным способностям», — пишут Зеберг и Паабо.

Данная находка красиво завершает долгий путь реабилитации неандертальцев в глазах науки. Еще недавно их считали примитивными родственниками, стоящими ближе к обезьянам. Теперь мы знаем, что их мозг был не меньше нашего, просто иначе сконфигурирован. И гены, которые они передали нам в попытке лучше видеть окружающий мир ледниковой эпохи, спустя десятки тысяч лет оказались встроенным предохранителем против одного из самых тяжелых психических расстройств. Наше эволюционное прошлое до сих пор незримо определяет наше ментальное здоровье сегодня.