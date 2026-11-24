Европейское космическое агентство (ESA) сообщило об обнаружении самого далекого из известных науке квазаров. Объект J1504+6252, получивший неофициальное название Дун Энгаса, существовал всего через 630 млн лет после Большого взрыва. Результаты исследования опубликованы на сайте агентства.

Квазар представляет собой яркое ядро галактики, свечение которого возникает из-за падения газа в сверхмассивную черную дыру. Объект обнаружили в данных космического телескопа «Евклид», собранных примерно за 18 месяцев. На снимке он выглядит как небольшая красная точка.

Природу квазара подтвердили наблюдения телескопов Hubble и James Webb. Последний установил, что в его центре находится черная дыра массой около 360 млн солнечных масс. Красное смещение объекта составляет 8,13. Это первый обнаруженный квазар с показателем выше восьми.

«Евклид» также выявил 12 новых квазаров с красным смещением выше семи, более чем вдвое увеличив число известных объектов на таком расстоянии. При показателе выше восьми они встречаются крайне редко. За всю миссию телескопа ученые рассчитывают найти лишь несколько десятков таких объектов.

Особенность Дун Энгаса заключается в сравнительно медленном поглощении вещества. Это означает, что черная дыра должна была набирать массу в результате коротких и интенсивных периодов роста в ранней Вселенной. Такая особенность затрудняет моделирование формирования древнейших черных дыр.

Телескоп «Евклид» запустили в 2023 году для изучения темной материи и темной энергии, а также создания масштабной карты Вселенной. Его широкое поле обзора и возможности инфракрасной съемки позволяют обнаруживать редкие объекты на больших расстояниях. За полтора года работы аппарат сообщил об обнаружении 31 древнего квазара.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили 52 ранее невидимые галактики с колоссальными запасами газа.