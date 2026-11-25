На Марсе обнаружено место, где камни выстроились в ряды, похожие на линии огромного отпечатка пальца. Они тянутся на километры, разделены одинаковыми промежутками и выглядят так, будто кто-то аккуратно расчесал поверхность планеты граблями.

Учёные пока не могут сказать, как возникло это образование. Сами снимки были получены ещё в 2024 году, но привлекли внимание только сейчас.

Где это и как выглядит

Речь идёт о марсианской равнине Дедалия — обширном лавовом поле на склонах вулканической области Фарсида, недалеко от экватора. Снимки сделала камера, находящаяся на борту орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter. Разрешение таково, что каждый пиксель покрывает участок в 25 сантиметров. На снимке 2024 года, охватывающем участок примерно 5 на 15 километров, учёные увидели то, чего не ожидали: камни, выстроенные в длинные изогнутые ряды.

Планетолог Пол Гайслер из Геологической службы США описывает это так: «Светлые валуны расположены длинными, плавно изогнутыми рядами, разделёнными промежутками от 5 до 10 метров. В итоге создаётся узор, напоминающий отпечаток пальца».

А эксперты NASA сравнивают увиденное с японским садом камней, где гравий расчерчен ровными бороздами.

Первые изображения, сделанные планетоходом Perseverance Спускаемая ступень с планетоходом Perseverance опускается в атмосфере Марса. www.nasa.gov Планетоход Perseverance опускается на поверхность планеты. Снимок сделан камерой, установленной на борту спускаемой ступени. www.nasa.gov Первый снимок был получен спустя мгновение после успешного приземления планетохода Perseverance на Марс. www.nasa.gov Первое цветное изображение с высоким разрешением, отправленное камерой, установленной в нижней части планетохода Perseverance. www.nasa.gov Одно из шести колес планетохода Perseverance на цветном изображении с высоким разрешением. www.nasa.gov Первые изображения, сделанные планетоходом Perseverance Спускаемая ступень с планетоходом Perseverance опускается в атмосфере Марса. www.nasa.gov Планетоход Perseverance опускается на поверхность планеты. Снимок сделан камерой, установленной на борту спускаемой ступени. www.nasa.gov Первый снимок был получен спустя мгновение после успешного приземления планетохода Perseverance на Марс. www.nasa.gov Первое цветное изображение с высоким разрешением, отправленное камерой, установленной в нижней части планетохода Perseverance. www.nasa.gov Одно из шести колес планетохода Perseverance на цветном изображении с высоким разрешением. www.nasa.gov

Почему это загадка

Когда в 2002 году аппарат Mars Odyssey впервые снял этот район, снимки были низкого разрешения и показывали почти ровную, ничем не примечательную поверхность. Только после прибытия Mars Reconnaissance Orbiter в 2006 году с его продвинутой камерой стало понятно, насколько ошибочным было это впечатление.

Как же возникло это необычное образование? «Какой-то процесс, очевидно, отсортировал и отделил крупные валуны от более мелкой почвы, — сообщает NASA в своём блоге. — Но что это за процесс — загадка».

Есть две основные версии. Первая — замерзание и оттаивание грунта. На Земле в холодных регионах повторяющиеся циклы замерзания и оттаивания почвы приводят к тому, что крупные камни отделяются от мелких частиц и выстраиваются в полосы, круги или многоугольники. Это называется «сортированные структурные грунты». Возможно, на Марсе в данном высокогорном районе (а он находится на высоте 5,5 километра относительно принятого уровня отсчёта) тоже происходили подобные циклы. Однако подтверждений тому, что условия были подходящими, пока нет. Учёные подозревают, что под почти всей поверхностью Марса может лежать слой вечной мерзлоты, но прямых доказательств не найдено.

Вторая — марсотрясения и «эффект бразильского ореха». Если встряхнуть контейнер со смесью орехов разного размера, крупные орехи (например, бразильские) поднимутся наверх, а мелкие опустятся вниз. Тот же принцип может работать с камнями: сейсмические толчки могли заставить крупные валуны «всплыть» и выстроиться в ряды. Но остаётся вопрос: достаточно ли было сейсмической активности под этим регионом, чтобы создать столь упорядоченную картину?

«Мы не видели таких ландшафтов на Марсе раньше», — признаются учёные.

Самые интересные открытия марсохода Opportunity «Оппортьюнити» на Марсе в представлении художника. © NASA Автопортрет марсохода Opportunity, полученный благодаря тени от Солнца и передней камере. © NASA «Марсианская черника» (гематитовые шарики) на скалистом обнажении в кратере Игл. © NASA Кратер Виктория. © NASA Вид на Кейп-Йорк и на кратер Индевор. © NASA Метеорит Block Island — крупнейший из когда-либо обнаруженных на Марсе. © NASA Утёс Бёрнс в кратере Эндьюранс. © NASA Камень Marquette Island, выброшенный из недр вулкана и не являющийся метеоритом. © NASA Вид на кратер Эребус. © NASA Хребет Вдовяк. © NASA Самые интересные открытия марсохода Opportunity «Оппортьюнити» на Марсе в представлении художника. © NASA Автопортрет марсохода Opportunity, полученный благодаря тени от Солнца и передней камере. © NASA «Марсианская черника» (гематитовые шарики) на скалистом обнажении в кратере Игл. © NASA Кратер Виктория. © NASA Вид на Кейп-Йорк и на кратер Индевор. © NASA Метеорит Block Island — крупнейший из когда-либо обнаруженных на Марсе. © NASA Утёс Бёрнс в кратере Эндьюранс. © NASA Камень Marquette Island, выброшенный из недр вулкана и не являющийся метеоритом. © NASA Вид на кратер Эребус. © NASA Хребет Вдовяк. © NASA

Что ещё наблюдали на Марсе: галерея оптических иллюзий

«Отпечаток пальца» на равнине Дедалия — не первый и, наверняка, не последний случай, когда марсианский пейзаж обманывает глаз. За десятилетия изучения Красной планеты накопилась целая коллекция объектов, которые выглядят как нечто знакомое, но при ближайшем рассмотрении оказываются игрой природы. Учёные называют это парейдолией — свойством человеческого мозга находить знакомые образы (особенно лица) в случайных узорах, тенях и формах.

«Лицо на Марсе». Самая знаменитая марсианская иллюзия появилась в 1976 году. Орбитальный аппарат NASA «Викинг-1» сфотографировал в регионе Кидония холм, который на снимке выглядел как огромное человеческое лицо, глядящее в космос. Фотография мгновенно породила теории о древней цивилизации. Понадобилось больше двадцати лет и снимки более высокого разрешения, чтобы окончательно подтвердить: это обычная столовая гора, а «лицо» — результат определённого угла освещения и низкого разрешения камеры.

Лицо на Марсе. Фото: NASA

Ложка, которая «летает». В августе 2015-го пользователи разглядели на снимке марсохода Curiosity объект, висящий в воздухе и отбрасывающий тень — точь-в-точь столовая ложка. Иллюзия возникала из-за того, что «ручка» на самом деле была частью скального выступа, а «чаша» — отдельным камнем, который случайно оказался на одной линии с камерой. Тень довершала обман.

Объект, похожий на ложку. Фото: NASA

«Дверь» в скале. В мае 2022 года тот же Curiosity сфотографировал трещину в песчаниковом обнажении на горе Шарп, которая выглядела как аккуратный дверной проём, ведущий в подземелье. Геологи быстро объяснили: высота «двери» — меньше метра (около 30 сантиметров), а сама форма возникла там, где вертикальные трещины пересеклись с горизонтальными слоями породы. Часть блока выпала, обнажив небольшое углубление. Марсианские ветры довершили работу, обточив края.

Улыбающееся «лицо» из соли. В августе 2024 года зонд ExoMars Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства снял в регионе Земля сирен кольцо высохшей соли с двумя небольшими кратерами, которое выглядело как улыбающееся лицо. Учёные нанесли на карту 965 подобных залежей хлоридных солей — минеральных «отпечатков» исчезнувшей воды. Но именно эта форма случайно сложилась в смайлик.

Улыбающееся «лицо» из соли. Фото: NASA

«Средневековый шлем». В августе 2025 года Perseverance сфотографировал камень с остроконечной вершиной и бугристой поверхностью, который напомнил потёртый средневековый шлем. Учёных заинтересовала не столько форма (её объяснили эрозией), сколько состав: камень состоял из множества сферул — крошечных шариков правильной формы. Предполагается, что они могли образоваться, когда грунтовые воды просачивались через осадочные породы, но команда миссии не уверена, что у всех сферул одинаковое происхождение.

«Инопланетный пистолет». В июне 2026 года в соцсетях завирусился снимок марсохода Opportunity 2014 года. Пользователи разглядели на нём объект, похожий на оружие длиной около 30 сантиметров. «Исследователь Марса» Скотт Уоринг поспешил заявить, что это доказательство поисков инопланетных технологий. Однако комментаторы в соцсетях отреагировали скептически: «Я не эксперт, но полагаю, что это камень». Другой пользователь задал логичный вопрос: «Почему у инопланетян было бы оружие, разработанное для человеческих рук?»

«Медуза» над горизонтом. В августе-сентябре 2026 года в соцсетях всплыл снимок Curiosity от 2023 года. В левом углу кадра виднелась тёмная тень, похожая на медузу или треножник из «Войны миров». Разгадка оказалась технической: за 13 секунд до этого камера сняла тот же участок, и там ничего не было. Тёмное пятно — это след от удара космического луча в матрицу камеры. Марс лишён плотной атмосферы и магнитного поля, поэтому частицы из космоса постоянно «бомбардируют» сенсоры орбитальных и наземных камер.

Почему мы это видим

Так что «отпечаток пальца» в Дедалии — просто очередная глава в этой длинной истории. Как показывает практика, чем больше мы смотрим на Марс, тем больше знакомых образов там находим.

Мозг человека эволюционно настроен быстро распознавать лица и знакомые формы — это помогало нашим предкам вовремя замечать опасность. Побочный эффект такой сверхчувствительности — мы видим лица и предметы там, где их нет. Марсианские пейзажи с их причудливыми скалами, тенями и идеальными углами съёмки — идеальная площадка для подобных иллюзий.