Когда археологи разбирали мусорную кучу рядом с древним храмом, они рассчитывали увидеть лишь битые горшки и обглоданные кости. Но там вдруг обнаружились четыре десятка обугленных папирусных обрывков.

Изучив их содержимое, эксперты раскрыли повседневную изнанку «космической войны», длившейся тысячи лет.

Обряд поддержки

В представлении древних египтян путешествие солнечного бога Ра вовсе не было безоблачным. С наступлением ночи Ра должен был пересечь опасный подземный мир и вступить в смертельную схватку с гигантским змеем по имени Апоп. Тот олицетворял хаос и разрушение, каждый раз пытаясь помешать солнцу взойти на рассвете.

Группа под руководством профессора египтологии Копенгагенского университета Фредерика Хагена обнаружила близ поминального храма Тутмоса III в Луксоре огромную мусорную свалку длиной около 75 метров и шириной от 10 до 20 метров. Фото: De Gruyter Brill (degruyterbrill.com)

Чтобы мир не погрузился в вечную тьму, египетские жрецы разработали весьма агрессивный обряд «поддержки в бою»: они уничтожали изображения Апопа физически, чтобы тем самым символически ослабить силы хаоса. Для этого они рисовали на папирусе змея вместе с заклинаниями, протыкали его ножом или копьём, топтали ногами, а затем сжигали, произнося при этом необходимые слова.

До сих пор учёные судили об этом ритуале почти исключительно по документу под названием «папирус Бремнер-Ринд». Эта рукопись, ныне хранящаяся в Британском музее, была создана в IV веке до нашей эры. Она подробно описывает шаги ритуала, но представляет собой скорее инструкцию по применению, чем доказательство того, что он действительно совершался.

Неужели жрецы тысячи лет назад действительно изо дня в день выполняли этот магический обряд? Новое исследование, опубликованное в журнале Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde, даёт ответ на этот вопрос.

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«Оружие массового поражения» в мусорной куче

Группа под руководством профессора египтологии Копенгагенского университета Фредерика Хагена обнаружила близ поминального храма Тутмоса III в Луксоре, на месте древних Фив, огромную мусорную свалку длиной около 75 метров и шириной от 10 до 20 метров. Именно в этих, казалось бы, непримечательных древних отходах исследователи отобрали около 40 папирусных фрагментов, относящихся к эпохе Нового царства, то есть примерно к 1400–1250 годам до нашей эры.

Каждый ритуал означал полное уничтожение одного изображения. Фото: De Gruyter Brill (degruyterbrill.com)

Фрагменты крошечные (некоторые меньше половинки почтовой марки), но следы на них рассказывают вполне конкретную историю. На многих обрывках сохранились явные проколы от острых предметов и обугленные края, что полностью совпадает с описанными в текстах ритуальными действиями: пронзить ножом, поразить копьём и, наконец, предать огню. Фредерик Хаген отмечает, что, поскольку ритуал требовал полного уничтожения материала, найти эти уцелевшие фрагменты было «чрезвычайной удачей».

Ещё больше исследователей поразили красные чернила на найденных фрагментах. Проанализировав остатки прямоугольных рамок, учёные установили, что изображения рисовали не по одному, а серийно: писцы сначала размечали большой чистый лист папируса сеткой, вписывали в ячейки изображение Апопа и заклинания, а затем разрезали лист на небольшие заготовки.

Такая конвейерная организация труда говорит о том, что храм испытывал огромную потребность в этих «расходных материалах»: каждый ритуал означал полное уничтожение одного изображения.

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От «космической битвы» до личных счётов

Главный смысл открытия в том, что оно отодвигает вещественные свидетельства ритуала против Апопа на целую тысячу лет назад. Раньше был известен только вариант IV века до нашей эры, а теперь можно смело утверждать, что уже около XV века до нашей эры этот сложный комплекс проклятий занимал своё место в повседневной жизни храма.

Однако назначение ритуала не ограничивалось защитой солнечного бога Ра. Исследование показывает, что со временем сфера применения ритуала против Апопа значительно расширилась. Постепенно он превратился в универсальный «шаблон проклятия»: если фараону нужно было уничтожить врага, жрецу достаточно было написать имя противника на изображении, и тот же процесс вступал в силу. Или, например, если простые люди страдали от болезней, укусов змей или непогоды, они могли обратиться к грамотным писцам, чтобы «казнить» Апопа и отвести от себя беду.

Помимо обугленных фрагментов проклятий, в том же районе обнаружено множество пивных кувшинов для подношений, форм для хлеба и административных архивов. Фото: De Gruyter Brill (degruyterbrill.com)

Это означает, что в Древнем Египте магия не была сокровенным действом, осуществлявшимся в глубине храмов, — она проникала в повседневную жизнь обычных людей. Те, кто умел читать и писать, вероятно, играли роль жрецов, предлагая заказчикам-обывателям индивидуальные услуги — от душевного утешения до злонамеренного проклятия.

Ритуалы проклятия были широко распространены

Необычность исследования в том, что археологи совершили открытие, обратив внимание на «непрезентабельное» место. Традиционная египтология сосредоточена на величественных храмовых стенах, гробницах, золотых масках и статуях фараонов, стремясь расшифровать грандиозный религиозный нарратив. Работа же команды Фредерика Хагена показывает, что подлинная история повседневности может быть погребена в мусорных ямах за задними воротами храма.

Помимо обугленных фрагментов проклятий, в том же районе обнаружено множество пивных кувшинов для подношений, форм для хлеба и административных архивов. Эти, казалось бы, мелочные остатки складываются в реальную картину функционирования древнего храма как хозяйственного субъекта и бюрократического учреждения.

Сет поражает Апопа на лодке Атет. Фото: Commons.wikimedia.org

«Эти крошечные фрагменты дают нам новое понимание степени распространённости ритуалов проклятия. Они были частью храмовой жизни, но широко существовали и за пределами храма, являясь довольно распространённой чертой египетской культуры», — говорит Фредерик Хаген.

Для египтян того времени каждое пронзание и сожжение начертанного на папирусе змея Апопа, вероятно, было крошечным бунтом против вышедшего из-под контроля мира. Они могли делать это как ради «спасения солнца», так и ради того, чтобы с помощью высших сил разобраться наконец с надоедливым соседом.