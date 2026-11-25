За десятилетия освоения Луны люди оставили на ее поверхности 187 тонн техники и материалов. Теперь исследователи предлагают считать этот груз не только мусором: часть металлов можно будет использовать повторно для строительства будущих лунных баз.

От «Луны-2» до экспедиций «Аполлон»

История техногенных следов на спутнике Земли началась в 1959 году. Тогда советская автоматическая станция «Луна-2» впервые достигла лунной поверхности. С тех пор прошло более 65 лет, за которые человечество отправило к Луне свыше 140 миссий. После них там остались посадочные модули, луноходы, научные приборы, инструменты и другие элементы оборудования.

Общая масса этих предметов сопоставима с весом крупного пассажирского самолета Boeing 747. Речь идет не об одной большой груде отходов, а о множестве объектов, разбросанных в местах посадок и падений аппаратов. Часть техники специально оставляли на поверхности после завершения миссий, другая оказалась там в результате аварий.

Научный сотрудник Европейского космического агентства Эйдан Коули обращает внимание на устройство лунных аппаратов. Например, в экспедициях программы «Аполлон» верхняя часть корабля после работы на поверхности отправлялась обратно на орбиту, тогда как нижняя посадочная платформа оставалась на Луне. Такие элементы стали частью техногенного наследия спутника.

На поверхности сохранились и другие следы экспедиций — от научных инструментов до флагов. Но оставленные предметы не остаются неизменными. Солнечное излучение, микрометеориты и резкие перепады температуры постепенно воздействуют на материалы, вызывая их износ и разрушение. Следы ботинок Армстронга. Что найдут на Луне космонавты миссии «Артемида» Подробнее

Мусор может стать строительным материалом

Изучение того, как космическая среда меняет оставленную технику, имеет практическое значение. Повреждения помогают инженерам понять, какие материалы лучше выдерживают воздействие излучения, микрометеоритов и температурных скачков. Эти знания могут пригодиться при создании более надежных солнечных батарей и оборудования для будущих поселений.

Параллельно специалисты рассматривают возможность использовать часть старых аппаратов как источник сырья. Особый интерес представляет алюминий, из которого изготовлены корпуса и отдельные детали техники. Ученые изучают, можно ли плавить такой металл с помощью солнечного света, а затем применять его для 3D-печати.

В перспективе из переработанного материала можно будет изготавливать элементы конструкций и другие детали, необходимые для обустройства лунной базы. Это позволит не доставлять с Земли каждый металлический компонент, а использовать хотя бы часть ресурсов, уже находящихся на спутнике. Доставка грузов в космос требует сложной техники и значительных затрат, поэтому возможность повторного применения местного сырья представляет интерес для будущих экспедиций.

Однако пока речь идет о перспективной технологии, а не о действующем предприятии по переработке лунных отходов. Для ее практического применения предстоит решить задачи сбора, сортировки и обработки оставшихся объектов, а также проверить, насколько пригоден полученный металл для изготовления новых деталей. Сам факт наличия на Луне большого количества техники еще не означает, что все ее элементы можно без труда превратить в строительные материалы.

Будущие пилотируемые экспедиции делают такие разработки особенно актуальными. Чем больше оборудования потребуется для длительной работы на поверхности, тем важнее будет возможность повторно использовать материалы и уменьшить зависимость от поставок с Земли.