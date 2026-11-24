Команда исследователей, ведущая раскопки в формации Дурупынар у горы Арарат, объявила о первых результатах радиоуглеродного анализа. Два фрагмента обугленной древесины, поднятые с девятиметровой глубины, показали возраст около 4300 лет.

Для сторонников поисков Ноева ковчега это звучит как подтверждение их версии: библейский Потоп датируют как раз 2300 годом до нашей эры. А для геологов эти заявления — очередная попытка выдать природное образование за рукотворный объект.

Что за место и почему оно стало известно

Формация Дурупынар — это вытянутый холм длиной 157 метров, расположенный в 29 километрах к югу от вершины Большого Арарата, на востоке Турции. Своё название он получил в честь капитана Ильхана Дурупынара, который заметил странную «корабельную» форму холма на аэрофотоснимках в 1959 году.

Формация Дурупынар, предполагаемое место Ноева ковчега, Турция. Фото: istockphoto.com

Сходство с корпусом корабля и близость к региону, который в Книге Бытия назван «горами Араратскими», десятилетиями питали теорию о том, что именно здесь покоятся остатки Ноева ковчега. Сторонники этой версии указывают на то, что длина формации примерно соответствует библейским размерам судна (300 локтей). Однако научное мнение с самого начала было скептическим: геологи ещё в 1996 году опубликовали работу с говорящим названием «Поддельный „Ноев ковчег“ из Турции разоблачён как обычная геологическая структура».

Что нашли в 2026 году

Полевые работы в Дурупынаре шли с июня по сентябрь 2026 года. Руководил ими профессор Дженкер Атила с кафедры археологии Университета Сиваса Джумхуриет. В составе группы было около двадцати специалистов из пяти стран.

Исследователи бурили землю на глубину до девяти метров и использовали георадар. Среди образцов, отправленных в лаборатории США, Швейцарии и Турции, оказались фрагменты тёмного, обугленного материала, который предварительно идентифицировали как древесину.

22 ноября Атила сообщил, что первые результаты из американской лаборатории готовы. Радиоуглеродный анализ показал: два образца датируются примерно 2400–2200 годами до нашей эры. То есть им около 4300 лет.

На снимках, полученных с помощью дрона в 2020 году, наложены результаты сканирования георадаром в 2019 году: обнаружены прямые углы и линейные структуры на глубине 7 метров ниже поверхности Фото: NASA/ соцсети

Для команды Атилы совпадение дат выглядит многозначительным. Некоторые христианские интерпретации библейской хронологии помещают Всемирный потоп как раз в 2300 год до нашей эры. Эндрю Джонс, вице-президент проекта и основатель организации, ведущей раскопки на формации Дурупынар, утверждает, что два исследованных фрагмента древесины «совместимы» с этой хронологией.

Однако Джонс, будучи христианином, тут же добавляет оговорку: даже если древесине 4300 лет, это ещё не доказывает, что она была частью Ноева ковчега. Он также допускает, что обугленные фрагменты могли остаться от костра пастуха, который укрывался здесь несколько тысячелетий лет назад.

Но, помимо датировки, команда исследователей ссылается на данные георадара. По их интерпретации, под формацией просматриваются линейные образования, возможные «камеры», «коридоры» и даже трёхуровневая структура — что перекликается с библейским описанием ковчега с тремя палубами.

Дженкер Атила также упоминает, что при бурении исследователи не встретили сплошного блока скальной породы, а наткнулись в основном на почву, что, по их мнению, ставит под сомнение версию о естественном происхождении холма.

В 1988 году были предприняты попытки бурения керна в различных местах формации Дурупинар. Фото: Commons.wikimedia.org/ соцсети

Версия скептиков

Геологи и археологи, не участвующие в проекте, настроены гораздо более сдержанно. Их аргументы можно свести к нескольким пунктам.

Во-первых, формация имеет естественное объяснение. Исследования показали, что Дурупынар сложен осадочными породами, богатыми оксидами железа. Его «корабельная» форма могла возникнуть в результате оползня, движения грунта и последующей эрозии. Геолог Мурат Авджи, например, описывает это как крупный блок известняка, сползший по склону и обработанный «земляным потоком».

Во-вторых, интерпретация радара — это ещё не доказательство. Турецкое издание по проверке фактов Doğruluk Payı отмечает: аномалии, обнаруженные радаром, действительно были зафиксированы, но нет никакого подтверждения, что это палубы корабля, коридоры или комнаты. У таких аномалий могут быть и естественные геологические причины. Аналогично, повышенное содержание органики в почве внутри формации не доказывает наличия древесины — оно может объясняться другими природными процессами.

Гора Арарат и окружающее её плато, сфотографированные астронавтами НАСА на борту Международной космической станции. Фото: NASA/ соцсети

В-третьих, датировка древесины ничего не говорит о происхождении холма. Даже если фрагменты действительно древние, они могли попасть в грунт множеством способов, не связанных с ковчегом. Сам Джонс это признаёт.

В-четвёртых, у проекта есть коммерческая составляющая. Журналисты обращают внимание: организация, участвующая в исследованиях, также продаёт туры на этот объект по цене около 3600 долларов. Это не отменяет научной ценности работ, но добавляет контекст, который стоит учитывать.

Наконец, даже часть креационистских организаций, буквально верящих в библейский рассказ о Потопе, относится к поискам на Большом Арарате с осторожностью. И это тоже о чём-то говорит.

Что дальше?

Результаты, объявленные в ноябре, — только начало. Теперь команда ждёт новых данных из лабораторий Швейцарии и Турции. Также предстоит определить породу дерева и проверить, есть ли на его фрагментах следы обработки инструментами. Полноценный научный отчёт, по которому можно было бы проверить методику и контекст находки, пока не опубликован.

Исследовательский проект «Ноев ковчег» в Дурупынаре. Фото: соцсети

Работы планируют продолжить в 2027 году. Дженкер Атила намерен запросить новые разрешения на раскопки.

Пока же ситуация выглядит так: древесина возрастом 4300 лет существует. Это интересный факт. Но между «древним куском дерева, найденным в земле» и Ноевым ковчегом лежит пропасть, которую ни датировка, ни радар пока не преодолели.