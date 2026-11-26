Многие крупные научные прорывы начинались с идей и работ российских исследователей. Так, периодическая система Менделеева не просто систематизировала элементы, а дала химии точный язык, на котором она говорит по сей день. А запуск первого спутника стал не только техническим достижением, но и открыл космическую эру, а ещё показал, на что способна инженерная мысль.

Кадр из серии про Павла Яблочкова. Фото: Студия анимации «Мультограм»

Путь наших учёных

Проект «Россия — миру», который в 2024 году выпустил издательский дом «Аргументы и Факты» в партнёрстве с историческими парками «Россия — моя история», показывает этот вклад через истории 40 выдающихся учёных — от Ломоносова до наших дней и их открытия в самых разных областях: от математики и физики до медицины и языкознания.

Кадр из серии про луноход. Фото: Студия анимации «Мультограм»

Познакомиться с ними можно в нескольких форматах. На сайте проекта — через тексты, фото из музейных коллекций и 40 видеолекций историка Константина Кудряшова. А офлайн — на интерактивных экспозициях, которые работают в 11 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Владивосток. Главная цель проекта — не просто перечислить достижения, а показать непростой путь наших учёных, вдохновить молодёжь и напомнить, какой значительный вклад отечественная наука внесла в мировую цивилизацию.

Кадр из серии про Рунет. Фото: Студия анимации «Мультограм»

Для юных зрителей

Более молодой аудитории узнать о том, как российские изобретатели и их разработки меняют мир, будет понятнее через научно-популярный мультсериал «Изобретариум». Его создала анимационная студия «Мультограм» при поддержке Грантов VK Видео. «Создан при поддержке Грантов VK Видео и доступен эксклюзивно на платформе VK Видео». Проект знакомит зрителей с достижениями учёных России и показывает, как открытия прошлого связаны с технологиями будущего. Он рассчитан на подростков и молодёжь.

Кадр из серии про Владимира Демихова. Фото: Студия анимации «Мультограм»

В пяти эпизодах мультсериала раскрывается, как главные российские изобретения задали вектор развития целых отраслей: от зарождения Рунета до эволюции робототехники и энергетики. Например, история радио Александра Попова показывает, с чего начиналась современная связь, а «электрическая свеча» Павла Яблочкова — как шаг за шагом формировались новые подходы к энергоснабжению. Советский луноход предстаёт здесь не просто как аппарат для исследования Луны, а как важный этап на пути к созданию автономных роботов, а работы Владимира Демихова помогают увидеть истоки современных медицинских технологий.

Кадр из серии про Павла Яблочкова. Фото: Студия анимации «Мультограм»

Авторы проекта хотят показать науку живой: за каждым прорывом стоит человек со своим поиском, ошибками, упорством и мечтой сделать мир лучше. Именно эту связь между личной историей учёного и глобальными переменами стремятся донести до молодых зрителей.

Кадр из серии про Александра Попова. Фото: Студия анимации «Мультограм»

Формат специально выстроен так, чтобы быть близким современной молодёжи. Динамичная картинка, ироничные детали, лёгкие сюжетные фантазии — всё это служит удобным «мостиком» к сложным темам. При этом ни одна история не строится на выдумке, в основе — реальные достижения, которые поданы понятным и интересным подросткам языком.