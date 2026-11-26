В пещере на юге Китая археологи нашли зуб возрастом около 100 тысяч лет. Анализ белков в зубной эмали показал — его владелец не похож ни на денисовца, ни на неандертальца, ни на современного человека.
Исследователи считают, что это может быть представитель ранее неизвестной линии рода Homo, которая жила бок о бок с денисовцами в субтропиках Восточной Азии. Статья опубликована в журнале Nature.
Где и что нашли
Речь идёт о двух пещерах в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая — Чуаньшаньдун и Лунчуаньдун. С 2015 года там работала международная группа под руководством Фу Цяомэй и Сина Суна из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук. В 2021 году исследователи обнаружили четыре человеческих зуба: два в Чуаньшаньдуне (вероятно, от одного человека) и два в Лунчуаньдуне.
Датировка показала, что зубы из Лунчуаньдуна имеют возраст от 104 500 до 42 600 лет, а зубы из Чуаньшаньдуна — не менее 100 800 лет.
Главная сложность для учёных была в том, что в жарком и влажном климате южного Китая древняя ДНК почти не сохраняется. Поэтому учёные использовали палеопротеомику — анализ белков, сохранившихся в зубной эмали. Это позволило извлечь генетическую информацию там, где ДНК уже разрушилась.
Зубы из Лунчуаньдуна оказались денисовскими. Их форма была очень близка к зубам денисовцев с Алтая, а белковые маркеры совпали с образцами из других азиатских находок. Это первое свидетельство того, что денисовцы жили в субтропиках южного Китая — раньше их присутствие в этом регионе не было подтверждено.
А вот зубы из Чуаньшаньдуна оказались совсем другими. Их форма не соответствовала ни одному известному виду людей Восточной Азии. В них сочетались признаки, характерные для Homo erectus (сложная корневая система), и черты, более близкие к современному человеку (симметричная коронка).
Белковый анализ показал, что эти люди не были ни денисовцами, ни неандертальцами, ни сапиенсами. Они составляли некую «сестринскую группу» по отношению к общим предкам этих трёх линий.
Исследователи описали их как «неразрешённую архаичную группу Homo», то есть отдельную ветвь, которая могла быть либо местным видом, адаптировавшимся к влажным субтропикам, либо реликтовой популяцией, дожившей до позднего плейстоцена.
Почему это важно
До сих пор многие учёные считали, что в среднем и позднем плейстоцене Восточная Азия была заселена в основном денисовцами. Находка в Чуаньшаньдуне показывает, что как минимум две разные группы архаичных людей жили в этом регионе одновременно, а именно денисовцы и эта неизвестная линия.
«Это очень важные находки. Летопись человеческих окаменелостей среднего и позднего плейстоцена в Китае очень скудна, поэтому окаменелости с протеомом эмали, который нам удалось распознать, открывают новый путь к пониманию истории населения Восточной Азии», — считают учёные.
Правда, подчёркивают, что пока рано говорить о новом виде. Один зуб — это слишком мало, чтобы делать окончательные выводы. Необходимы новые находки, которые позволят понять, кем были эти люди и как они связаны с другими известными группами.
Что ещё находили
В последние годы Китай стал одним из главных поставщиков сенсаций в палеоантропологии, и многие из них связаны с денисовцами — той самой загадочной группой, к которой принадлежали обитатели пещеры Лунчуаньдун. В 2019 году другая научная группа описала нижнюю челюсть из пещеры Байшия на Тибетском нагорье (уезд Сяхэ, провинция Ганьсу). Возраст находки — не менее 160 тысяч лет.
Это была первая денисовская окаменелость, найденная за пределами знаменитой Денисовой пещеры на Алтае, и первое доказательство того, что денисовцы жили на высоте более 3 тысяч метров, задолго до появления там современных людей. Идентифицировать челюсть удалось не по ДНК, а по белкам — тем же методом, который позже применили к зубам из Чуаншаньдуна.
Ещё один важный эпизод — череп «Дракона» из Харбина. Его нашли ещё в 1933 году, но миру он стал известен только в 2018-м. В 2021 году команда описала его как новый вид Homo longi, предположив, что он может быть ближе к современным людям, чем неандертальцы.
А в 2025 году Фу Цяомэй и её коллеги, проанализировав белки из зуба и кости этого черепа, пришли к такому выводу: «Дракон» — это денисовец». Так у денисовских людей, наконец, «появилось лицо», впервые за пятнадцать лет, прошедших с момента открытия их ДНК. Это лицо оказалось массивным, с широкими скулами и тяжёлым надбровьем.
Череп из Харбина и челюсть из Байшии вместе с зубами из Лунчуаньдуна складываются в картину, где денисовцы — не просто «генетический призрак», а реальная популяция с широким ареалом, простиравшимся от сибирского Алтая до тропического юга Китая.
Впрочем, как мы видим из последнего открытия, в субтропиках южного Китая, где климат был мягким, а ресурсов хватало, могли находить убежище разные группы древних людей. И некоторые из них, возможно, просто не оставили потомков.