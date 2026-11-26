В пещере на юге Китая археологи нашли зуб возрастом около 100 тысяч лет. Анализ белков в зубной эмали показал — его владелец не похож ни на денисовца, ни на неандертальца, ни на современного человека.

Исследователи считают, что это может быть представитель ранее неизвестной линии рода Homo, которая жила бок о бок с денисовцами в субтропиках Восточной Азии. Статья опубликована в журнале Nature.

Где и что нашли

Речь идёт о двух пещерах в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая — Чуаньшаньдун и Лунчуаньдун. С 2015 года там работала международная группа под руководством Фу Цяомэй и Сина Суна из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук. В 2021 году исследователи обнаружили четыре человеческих зуба: два в Чуаньшаньдуне (вероятно, от одного человека) и два в Лунчуаньдуне.

Датировка показала, что зубы из Лунчуаньдуна имеют возраст от 104 500 до 42 600 лет, а зубы из Чуаньшаньдуна — не менее 100 800 лет.

Главная сложность для учёных была в том, что в жарком и влажном климате южного Китая древняя ДНК почти не сохраняется. Поэтому учёные использовали палеопротеомику — анализ белков, сохранившихся в зубной эмали. Это позволило извлечь генетическую информацию там, где ДНК уже разрушилась.

Зубы из Лунчуаньдуна оказались денисовскими. Их форма была очень близка к зубам денисовцев с Алтая, а белковые маркеры совпали с образцами из других азиатских находок. Это первое свидетельство того, что денисовцы жили в субтропиках южного Китая — раньше их присутствие в этом регионе не было подтверждено.

А вот зубы из Чуаньшаньдуна оказались совсем другими. Их форма не соответствовала ни одному известному виду людей Восточной Азии. В них сочетались признаки, характерные для Homo erectus (сложная корневая система), и черты, более близкие к современному человеку (симметричная коронка).

Белковый анализ показал, что эти люди не были ни денисовцами, ни неандертальцами, ни сапиенсами. Они составляли некую «сестринскую группу» по отношению к общим предкам этих трёх линий.

Исследователи описали их как «неразрешённую архаичную группу Homo», то есть отдельную ветвь, которая могла быть либо местным видом, адаптировавшимся к влажным субтропикам, либо реликтовой популяцией, дожившей до позднего плейстоцена. От мизинца до сенсации. На Алтае найдены две пещеры загадочных денисовцев Подробнее

Почему это важно

До сих пор многие учёные считали, что в среднем и позднем плейстоцене Восточная Азия была заселена в основном денисовцами. Находка в Чуаньшаньдуне показывает, что как минимум две разные группы архаичных людей жили в этом регионе одновременно, а именно денисовцы и эта неизвестная линия.

«Это очень важные находки. Летопись человеческих окаменелостей среднего и позднего плейстоцена в Китае очень скудна, поэтому окаменелости с протеомом эмали, который нам удалось распознать, открывают новый путь к пониманию истории населения Восточной Азии», — считают учёные.

Правда, подчёркивают, что пока рано говорить о новом виде. Один зуб — это слишком мало, чтобы делать окончательные выводы. Необходимы новые находки, которые позволят понять, кем были эти люди и как они связаны с другими известными группами. «Большеголовые» с мощными зубами. В Китае обнаружили новый вид людей Подробнее

Что ещё находили

В последние годы Китай стал одним из главных поставщиков сенсаций в палеоантропологии, и многие из них связаны с денисовцами — той самой загадочной группой, к которой принадлежали обитатели пещеры Лунчуаньдун. В 2019 году другая научная группа описала нижнюю челюсть из пещеры Байшия на Тибетском нагорье (уезд Сяхэ, провинция Ганьсу). Возраст находки — не менее 160 тысяч лет.

Это была первая денисовская окаменелость, найденная за пределами знаменитой Денисовой пещеры на Алтае, и первое доказательство того, что денисовцы жили на высоте более 3 тысяч метров, задолго до появления там современных людей. Идентифицировать челюсть удалось не по ДНК, а по белкам — тем же методом, который позже применили к зубам из Чуаншаньдуна.

Ещё один важный эпизод — череп «Дракона» из Харбина. Его нашли ещё в 1933 году, но миру он стал известен только в 2018-м. В 2021 году команда описала его как новый вид Homo longi, предположив, что он может быть ближе к современным людям, чем неандертальцы.

А в 2025 году Фу Цяомэй и её коллеги, проанализировав белки из зуба и кости этого черепа, пришли к такому выводу: «Дракон» — это денисовец». Так у денисовских людей, наконец, «появилось лицо», впервые за пятнадцать лет, прошедших с момента открытия их ДНК. Это лицо оказалось массивным, с широкими скулами и тяжёлым надбровьем.

Череп из Харбина и челюсть из Байшии вместе с зубами из Лунчуаньдуна складываются в картину, где денисовцы — не просто «генетический призрак», а реальная популяция с широким ареалом, простиравшимся от сибирского Алтая до тропического юга Китая.

Впрочем, как мы видим из последнего открытия, в субтропиках южного Китая, где климат был мягким, а ресурсов хватало, могли находить убежище разные группы древних людей. И некоторые из них, возможно, просто не оставили потомков.