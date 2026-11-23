10-13 миллионов лет назад по территории современных американских штатов Техас и Оклахома бродило существо с длинной шеей, тонкими ногами и пастью, полной острых клыков. Выглядел этот зверь, словно хищник из фильма ужасов. А на самом деле был вегетарианцем.

Узнали о нём только сейчас. Хотя его кости уже более века пылятся в музейных коллекциях.

Откуда взялся «вампир»

Ещё в начале XX столетия палеонтолог Чайлдс Фрик из Американского музея естественной истории лично финансировал множество раскопок, особенно интересуясь верблюдовыми. К этому семейству относятся современные верблюды, ламы и альпаки.

Коллекция палеонтолога насчитывала десятки тысяч образцов. Не так давно учёные заново проанализировали эти материалы. И среди них обнаружились черепа с клыками, которые не вписывались ни в один известный род.

Самое интересное: на музейных ящиках, где хранились эти кости, кто-то из сотрудников Чайлдса Фрика ещё десятилетия назад написал название Machaerocamelus — то есть «верблюд-кинжал». Но формального описания так и не последовало. Название осталось «голым» — в таксономии это значит, что оно не имеет силы, пока не опубликовано описание.

Теперь у животного есть официальное имя. Новый вид получил название Vampyrocamelus welshi — «верблюд-вампир». Его описание вошло в монографию, которая выйдет в New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletins.

Жил этот зверь 10–13 миллионов лет назад, в эпоху миоцена. Главная его особенность — клыки. У самцов они достигали 4 сантиметров в длину, были загнуты назад и заканчивались острым концом. Сразу за клыком располагался ещё и увеличенный первый верхний премоляр — тоже большой, изогнутый и острый.

Для верблюдовых это нечто исключительное: у современных верблюдов, лам и альпак таких клыков нет. Палеонтолог Дональд Протеро описывает их так: «Это не просто острые штуки. Эти клыки скорее как лезвия».

Череп вампироподобного существа, вид сверху, сбоку и снизу. Фото: Протеро и др., Бюллетень Национального музея естественной истории и науки, 2026

Чем он питался и зачем ему клыки

Несмотря на название и внешность, это было растительноядное животное. Остальные зубы верблюда-вампира имели поверхности, приспособленные для пережёвывания растительности, — типичные для верблюдовых. Он не охотился ни на кого опаснее листьев.

Так зачем ему тогда клыки? У палеонтологов есть две версии. Первая — для защиты от хищников. В миоцене на Великих равнинах хватало крупных кошачьих, которые могли представлять для них угрозу.

Вторая версия, которую поддерживают авторы исследования, — половой отбор. Клыки были только у самцов. У самок на их месте располагались лишь маленькие бугорки, хотя по размеру черепа самки были ненамного меньше самцов. Разница между полами заключалась именно в передней части морды.

«Возможно, самцы использовали клыки, чтобы привлекать самок, поскольку у тех таких зубов не было», — говорит Кэтрин Мэрриотт, палеонтолог из Американского музея естественной истории.

К тому же острые зубы могли использоваться во время брачных поединков. Современные самцы верблюдов, кстати, кусают друг друга в битвах за самок. Так что версия вполне правдоподобна. Но это пока гипотеза: окаменелости позволяют восстановить анатомию, но не поведение. Украл или спас? Что делать с находками эпохи динозавров: мнение палеонтолога Подробнее

Как он выглядел целиком

О полном скелете известно немного. Есть черепа, челюсти и фрагменты костей конечностей. Позвоночник, таз и целые стопы не найдены. Но то, что есть, говорит о многом.

Кости ног — длинные и тонкие. Голень — ещё длиннее. Это существо было высоким и худым, как жираф. Скорее всего, оно напоминало род Aepycamelus — вымершего верблюда, который стоял на ходульных ногах и дотягивался до верхушек деревьев на высоте до трёх метров. Вероятно, Vampyrocamelus играл в экосистеме похожую роль: бродил по саванне и объедал листья там, куда более низкие животные не могли достать.

Любопытно, что такой причудливый зверь в тех краях водился не один. Древняя Северная Америка была родиной верблюдовых, и эволюция там экспериментировала с формами так, что сегодня трудно представить. Некоторые животные были лёгкими и быстрыми, как антилопы, и ростом меньше метра. Другие вырастали в настоящих гигантов — например, Megacamelus был размером со слона и высотой до четырёх метров.

Vampyrocamelus занял нишу жирафа: он был высокий, тонкий и, как выяснилось, с клыками. Многие из этих верблюдовых жили бок о бок и как-то делили ресурсы друг с другом. В одних и тех же местонахождениях в Небраске, бывает, находят по несколько их видов.

И если верблюд-вампир сумел «родиться» из вековой груды случайных костей, то кто знает, какие ещё поразительные существа, о которых мы ничего не знаем, могут таиться в других незамеченных коллекциях окаменелостей по всему миру?