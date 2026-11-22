Девять каменных ярусов уходят вниз почти на пятнадцать метров. Каждый следующий меньше предыдущего. Вся конструкция вместе с коридором тянется на семьдесят три метра. Внутри — деревянная камера, гроб и более четырёхсот предметов.

Это крупнейшее захоронение хунну, когда-либо найденное в Монголии. Его возраст — около двух тысяч лет. Сооружение представляет собой пирамиду, которая вывернута внутрь земли и расположена вверх дном.

Что именно обнаружили

Раскопки шли в местности Дуурлиг-Нарс на севере Монголии. Там находится крупнейший могильник элиты хунну — около трёхсот курганов. Корейские и монгольские археологи работают там давно. И вот теперь они нашли гробницу, которую называют самой масштабной из всех, что когда-либо были обнаружены в этом регионе.

Конструкция представляет собой девять концентрических каменных ярусов в форме квадратов. Они ступенями уходят вглубь земли на 14,5 метра. Из-за этого гробница получила название «перевёрнутой пирамиды»: она сужается ко дну, словно пирамидальная фигура, вывернутая наизнанку. От неё отходит длинный коридор — дромос. Общая длина сооружения вместе с ним составляет 73 метра.

В центральной части археологи обнаружили деревянную погребальную камеру с гробом. Она оказалась меньше размерами, чем в прочих элитных захоронениях хунну, найденных учёными. Они предполагают, что это может говорить о том, что империя к тому времени уже начала распадаться, и её могущество шло на спад. Происходило это в конце I – начале II века нашей эры.

Раскопки шли в местности Дуурлиг-Нарс на севере Монголии. Фото: National Museum of Korea

Кто такие хунну

Хунну были союзом кочевых племён, заселявших степные просторы Центральной и Восточной Азии с III века до нашей эры вплоть до конца I–II века нашей эры. Считается, что в 209 году до нашей эры эти племена сплотились и основали первую в Евразии кочевую империю.

В годы своего могущества империя хунну господствовала на огромных степных пространствах, охватывавших территорию нынешней Монголии, Южной Сибири, Восточного Казахстана и северных районов Китая. При этом хунну оказались втянуты в разветвлённую торговую сеть, которая тянулась от Римской империи на западе до Китая и Корейского полуострова на востоке.

Согласно одной из гипотез, именно хунну стали предками гуннов — кочевого народа, который в IV веке нашей эры двинулся в Европу из Азии и тем самым положил начало Великому переселению народов. И хунну, и гунны прославились ратными навыками и мастерством верховой езды.

Поскольку сведений о хунну сохранилось совсем немного (главным образом из древнекитайских хроник), огромную ценность приобретают раскопки, которые уже четвёртый год ведут корейские и монгольские археологи в урочище Дуурлиг-Нарс на севере Монголии. Именно там обнаружили крупнейший погребальный комплекс.

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Что было внутри

В «перевёрнутой пирамиде» нашли более четырёхсот погребальных предметов. Среди них — детали конской упряжи, украшенные серебром и кварцем, и колесо от лакированной конной повозки. Они указывают на высокий социальный статус погребённого.

Также найдена прозрачная стеклянная чаша с ручкой, которую, по предварительной оценке, могли изготовить в Римской империи. Это подтверждает широкие связи хунну по всей Евразии две тысячи лет назад.

Внимание археологов привлекли и пятнадцать нефритовых пластин, лежащих внахлёст на дне гроба. В элитных захоронениях эпохи Хань обычно попадается хотя бы один нефритовый диск. Но в погребении хунну пластины имеют неправильную форму и украшены сложной гравировкой. Похоже, эти кочевники переняли ханьский обычай, но добавили в него что-то своё, считают учёные.

Кто именно покоится в «перевёрнутой» гробнице, археологам пока неизвестно. В их планах — провести ДНК-анализ зубов и волос, найденных в гробу. Это позволит установить пол погребённого человека, а также выяснить, состоял ли он в родстве с другими людьми, захороненными в могильном комплексе Дуурлиг-Нарс.

Кто именно покоится в «перевёрнутой» гробнице, археологам пока неизвестно. Фото: National Museum of Korea

Очередная глава в длинной истории

Повторимся: этот комплекс огромен – он насчитывает около трёхсот курганов. За четыре года, что там работают археологи, могильник успел показать, что элита хунну хоронила своих вождей с размахом, который не уступал, а иногда и превосходил всё, что находили в других частях степи.

Самое известное из более ранних захоронений этого комплекса — гробница № 1. Её наземная часть — 23 на 22 метра, а глубина достигает 15 метров. Внутри нашли лакированную повозку, остатки упряжи, керамику и вещи, которые указывают на высокий статус погребённого. Именно на этом объекте археологи впервые столкнулись с тем, что позже подтвердила гробница № 160: хунну хоронили своих вождей не просто в ямах, а в сложных многоярусных конструкциях, где каждый слой камня и дерева был частью ритуала.

Но, пожалуй, самый показательный пример того, насколько широко простирались связи хунну, находится не в Дуурлиг-Нарс, а в другом могильнике — Нойон-Уул на севере Монголии. Его копали ещё в 1920-х годах. Там нашли не только нефрит и лакированную посуду, но и античную серебряную бляху с греко-римским изображением, которую хунну использовали как украшение конской упряжи. А ещё — китайские колесницы, которые, судя по надписям на лаковых чашах, были дарами ханьского двора хуннским правителям.

На фоне этих находок гробница № 160 выглядит не случайностью, а очередной главой в длинной истории. Хунну знали, как хоронить элиту. Они делали это на протяжении столетий — даже тогда, когда их империя уже клонилась к закату.