Российские ученые нашли способ в четыре раза быстрее создавать ключевой компонент для современных морозостойких аккумуляторов. Если раньше на создание нужного вещества уходили целые сутки, то теперь процесс занимает всего шесть часов, сообщили в Национальном исследовательском университете «МИЭТ».

Сегодня большинство аккумуляторов — от смартфонов до электромобилей — делают на основе лития, но мировые запасы этого металла могут иссякнуть уже через 30 лет. В качестве доступной замены ученые рассматривают натрий, которого в природе в избытке. Однако натрий по своему строению отличается от лития, поэтому привычные детали от старых батарей для него не подходят — инженерам приходится заново придумывать, из чего делать внутреннюю начинку таких источников питания.

Решить эту задачу смогли специалисты НИУ МИЭТ вместе с коллегами из институтов Российской академии наук, МГУ имени М. В. Ломоносова и университета «Дубна». Раньше для получения нужного вещества требовались дорогие и едкие химикаты либо сильный нагрев, из-за которого материал портился.

«Мы нашли "золотую середину": вырастили кристаллы в воде при умеренном нагреве, причем сразу вместе с углеродными нанотрубками. Эти нанотрубки как армирующая сетка, которая позволяет сохранить структуру при циклировании и проводить ток», — объяснил один из авторов работы.

Проще говоря, микроскопические углеродные нити работают как каркас, который не дает батарее разрушаться при постоянных зарядках и разрядках.

Новый материал уже проверяют в опытных образцах аккумуляторов, созданных специально для холодного климата. Испытания показали, что такие батареи отлично держат заряд, почти не изнашиваются со временем и спокойно работают при температуре минус 20 градусов, а после возвращения в тепло полностью восстанавливают все свои свойства.

Проблема быстрой разрядки обычных аккумуляторов зимой хорошо знакома владельцам техники. Так, автоэксперт Дмитрий Славнов напомнил, что на морозе привычные батареи хуже отдают энергию и быстрее выходят из строя, поэтому в сильные холода водителям приходится чаще подзаряжать их или даже уносить на ночь домой.