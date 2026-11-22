Небольшой выброс солнечной плазмы может задеть Землю в понедельник, 23 ноября. Астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, как геомагнитные возмущения могут отразиться на самочувствии людей.

«Геомагнитные возмущения, или магнитные бури, представляют собой временные колебания магнитного поля Земли. Они возникают, когда потоки заряженных частиц солнечного ветра сталкиваются с магнитосферой нашей планеты. Для большинства людей такие явления проходят незаметно», - пояснил специалист.

Однако в некоторых случаях земляне могут почувствовать влияние магнитных бурь.

«Прямой угрозы жизни здоровых людей магнитные бури не несут, так как атмосфера и магнитосфера поглощают основную часть опасного излучения. Тем не менее колебания магнитного поля могут сказываться на состоянии некоторых людей. Во время геомагнитных возмущений иногда немного замедляется капиллярный кровоток, что способно провоцировать скачки артериального давления. По этой причине в зоне риска находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией. Метеочувствительные люди в такие дни нередко жалуются на головные боли, мигрени, беспричинную усталость, бессонницу или раздражительность», - добавил Александр Киселев.

Астроном отметил, что нередко определенную роль в самочувствии людей играет психологический фактор.

«Врачи также отмечают роль психологического фактора, когда тревожные новости о предстоящих бурях вызывают ухудшение самочувствия из-за самовнушения и ожидания недомогания», - подчеркнул специалист.

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