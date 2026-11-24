Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила священника Александрийской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Алексея Микитенко в дезертирстве, заявил в соцсети священнослужитель.

По словам Алексея Микитенко, его направили на прохождение военно-врачебной комиссии 11 сентября, после которой мобилизовали в бригаду ВСУ на харьковском направлении. Как заявил священник, представители воинской части изначально пообещали назначить его на небоевую должность. Однако в результате ему заявили, что он будет гранатометчиком.

Алексей Микитенко также рассказал, что его были готовы принять на небоевую должность в другом подразделении с возможностью выполнения религиозного служения. Тем не менее воинская часть, к которой он был приписан, отказалась его отпускать. По словам священника, мобилизованных разместили в заброшенных дачных домах без окон, с металлическими кроватями без матрасов, после чего он вернулся в свой приход.

«Десятого ноября <...> меня задержали сотрудники СБУ и доставили в районный отдел полиции, где мне было сообщено о подозрении по части 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части — прим. ред.). Также было подано ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей», — добавил Алексей Микитенко.

Как утверждает священнослужитель, в материалах делах указывается, что он якобы принял должность и приступил к выполнению служебных обязанностей. При этом он отмечает, что не проходил общевойсковую подготовку, не принимал присягу и не подписывал должностных инструкций.

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