Самолет армии США Bombardier Global 6500 в субботу несколько часов патрулировал район демилитаризованной зоны (ДМЗ), разделяющей КНДР и Южную Корею. Об этом свидетельствуют изученные РИА Новости данные о полетах.

Борт вылетел около 4.45 мск с аэродрома Дезидерио, расположенного на территории американской военной базы Кэмп-Хамфрис в Южной Корее, и взял курс на север. После нескольких часов патрулирования южнокорейской стороны ДМЗ самолет направился обратно и приземлился в пункте отправления примерно в 14.24 мск.

В сентябре 2025 года южнокорейское агентство Ренхап сообщало, что американская компания L3Harris была выбрана для поставки Сеулу четырех новых самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ). По информации агентства, компания предложила южнокорейской стороне машины Bombardier Global 6500.

Ранее сообщалось, что американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II вел патрулирование вблизи границ Калининградской области.