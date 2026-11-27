В последнее время информационная повестка всё чаще напоминает о том, насколько опасным может оказаться обычное общение в Интернете. В новостях появляются сообщения о подростках, которые под влиянием неизвестных собеседников соглашаются выполнять сомнительные поручения. Поджигать релейные шкафы, передавать сведения об объектах инфраструктуры и даже подкладывать взрывчатку. Кто-то рассчитывает на быстрый заработок, кто-то не до конца понимает, с кем разговаривает, и никто, судя по всему, не задумывается о последствиях своих поступков.

Особенно тревожно, что путь к серьёзным неприятностям порой начинается с обыкновенной переписки в соцсетях или телефонного звонка. Незнакомец представляется работодателем, обещает вознаграждение за простую услугу, давит на эмоции и постепенно подталкивает собеседника к действиям. Но как предотвратить влияние мошенников на молодежь, что делать? Об этом эксперты поговорили на заседании Круглого стола «Методы противодействия в СМИ и социальных сетях деструктивной идеологии».

Главное – больше говорить

Встреча специалистов прошла в четверг, 26 ноября, в Белом зале Союза журналистов. Для разговора собрались военные корреспонденты, педагоги, студенты и служащие российской армии. Все вместе они пытались найти действенные способы профилактики негативных явлений в молодёжной среде, разобраться, как предотвратить вовлечение молодых людей в экстремистские группировки, а также подготовить рекомендации для специалистов, работающих с подрастающим поколением.

Разговор о главном. Ветераны СВО объясняют молодежи, что такое патриотизм Подробнее

«Это наше заключительное, шестое заседание в рамках реализации гранта мэра по противодействию деструктивному идеологическому воздействию на молодежную аудиторию. За прошедший год мы провели фотовыставки работ военкоров «Новороссия: ось развития», а также выставки политических плакатов и карикатур «На прицеле – нацизм». В медиаклассах московских школ мы провели десять открытых уроков с военными корреспондентами, работающими в зоне СВО», – отметил Лев Черненко, заслуженный журналист и работник культуры.

Одним из самых востребованных у слушателей стал журналист телеканала «Звезда» Евгений Ленин. Опытный специалист подвел главные итоги дискуссии. По мнению Ленина, вопрос с вербовкой молодежи сегодня в стране стоит особенно остро. И чтобы предотвратить новые случаи необходимо больше разговаривать с людьми.

Игры, травля, шантаж: как защитить детей от тех, кто охотится на них в сети Подробнее

«Мы должны работать с той целевой аудиторией, на которую направлены эти деструктивные методы воздействия. Во-первых, составить пул людей, которые могут разговаривать с молодежью. Потому что молодежь принимает не каждого и слушает не каждого. Человек может быть особенно умным, но если в тебе нет харизмы, ты провалишь любое дело, никого за собой не поведешь», – добавил Евгений Ленин.

По итогам дискуссии будут составлены методические материалы. Их передадут в ВУЗы, колледжи и школы разных регионов страны. На основе этих советов специалисты на местах смогут активнее бороться с вербовкой молодежи со стороны ВСУ.