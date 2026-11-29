Со взломом личного кабинета на портале «Госуслуги» в последние годы сталкивается все больше граждан. Злоумышленники получают доступ к аккаунту вовсе не ради праздного любопытства: их цель — кража персональных данных, возможность подать заявления на выплаты, оформить кредиты или даже зарегистрировать на ваше имя сим-карты для дальнейших преступлений. Пресс-служба подмосковного главка МВД России подробно описала порядок действий для граждан, столкнувшихся с этой проблемой. В материале aif.ru — какие шаги по восстановлению доступа предпринять в первую очередь, как зафиксировать факт взлома для полиции и защитить себя от последствий.

Шаг первый: восстановить контроль над аккаунтом

Самое важное в данной ситуации — действовать быстро, пока мошенники не успели воспользоваться профилем, не оформили на персональные данные гражданина займы и не подали никакие заявления. Если вы обнаружили, что не можете войти в личный кабинет, или заметили подозрительную активность — например, пришло СМС с кодом, которое вы не запрашивали, или изменились данные профиля, — первым делом попробуйте сбросить пароль стандартным способом. На странице входа нужно нажать кнопку «Забыли пароль?» и далее следовать инструкциям: ссылка для восстановления придет на e-mail или телефон, указанные при регистрации.

Но мошенники часто меняют контактные данные в первую очередь, чтобы заблокировать законному владельцу доступ к восстановлению. Если сброс пароля не срабатывает, остается несколько обходных путей. Можно восстановить доступ через приложение банка-партнера, если ваша учетная запись была подтверждена через него. Также необходимо позвонить на горячую линию Госуслуг по номеру 8 (800) 100-70-10. И самый надежный способ — лично обратиться в центр обслуживания (МФЦ), где сотрудник поможет подтвердить личность и вернуть доступ.

Как только вы снова оказались внутри своего профиля, действовать нужно незамедлительно. В первую очередь смените прежний пароль на более сложный, уникальный, который вы не используете на других сайтах. Сразу после этого в настройках безопасности найдите опцию «Выйти на других устройствах» или завершите все активные сессии — это выбросит злоумышленника из аккаунта. Затем проверьте и восстановите свои актуальные контактные данные (телефон, почту), если мошенники уже успели их изменить.

Ревизия личного кабинета: что могли сделать аферисты

Восстановление доступа — только половина дела. Теперь необходимо проверить, какие действия злоумышленники успели совершить от вашего имени. МВД и специалисты по кибербезопасности рекомендуют полностью провести ревизию личного кабинета.

Начать стоит с раздела «Безопасность» и журнала «Действия в системе». Там вы увидите историю входов и операций. Если заметите подозрительные действия, сделайте скриншоты — они пригодятся для полиции. Далее проверьте раздел «Заявления»: не подавал ли кто-то от вашего имени запросы на выплаты, субсидии или кредиты. Если обнаружите чужие заявки, попробуйте отозвать их или обратитесь в ведомство, куда они были направлены, чтобы аннулировать их.

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Особое внимание стоит уделить двум разделам, которые мошенники часто используют для своих схем. В разделе «Сим-карты» проверьте, не оформлены ли на ваше имя новые номера телефонов. Если увидите незнакомые номера, немедленно расторгните договор с оператором связи через Госуслуги или напрямую в салоне. Более того, там можно установить запрет на оформление новых договоров мобильной связи без вашего личного присутствия в МФЦ — это надежная защита от дальнейших махинаций. В разделе «Банковские карты и счета» и «Электронная подпись» также проверьте, не появилось ли чего-то, что вам не принадлежит. Чужую электронную подпись тоже необходимо немедленно отозвать.

Обращение в МВД: фиксация преступления и доказательства

Если мошенники успели совершить юридически значимые действия — подали заявление, оформили кредит или микрозаем, — или если сам факт взлома уже нанес вам ущерб, необходимо обратиться в полицию. МВД России подчеркивает: обращение в органы внутренних дел — самый надежный способ зафиксировать случай несанкционированного доступа к вашей учетной записи. В дальнейшем это поможет доказать непричастность владельца своего аккаунта к действиям мошенников.

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Перед визитом в отделение или перед подачей заявления через электронную приемную на сайте МВД важно также собрать все доказательства: в первую очередь скриншоты истории входов и действий в системе, скриншоты подозрительных заявлений, а также скриншоты переписки с мошенниками, если она была — например, в мессенджерах или СМС. Если вам звонили, запишите номер телефона и, по возможности, аудиозапись разговора. В заявлении подробно опишите, когда вы обнаружили взлом, что именно изменилось в вашем профиле и какие действия предприняли.

Вместе с обращением в полицию важно связаться с банками, где у вас открыты счета, и сообщить о взломе — этот шаг пропускать нельзя, чтобы предотвратить попытки оформления кредитов на ваше имя. Также рекомендуется заказать кредитную историю через Госуслуги или напрямую в бюро кредитных историй, чтобы убедиться, что на владельца аккаунта не повесили чужие долги.