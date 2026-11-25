Телефонный номер может оказаться цифровым ключом ко всей жизни владельца.

Чем дольше номер в использовании, тем больше сервисов к нему привязано и тем убедительнее звучат мошенники, знающие о жертве практически всё. Менять номер необязательно, но регулярно проверять, к чему он привязан, и защищать собственные аккаунты необходимо. Как это сделать и что проверить в первую очередь — в материале aif.ru.

«Цифровой ключ» к десяткам сервисов

Как пояснил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов, за годы использования человек привязывает свой телефон к банкам, порталу «Госуслуги», электронной почте, маркетплейсам, социальным сетям и десяткам других ресурсов. О части этих регистраций владелец со временем просто забывает.

Именно эти накопленные привязки и создают главную угрозу: номер, который используется много лет, с высокой вероятностью когда-то указывался в объявлениях, анкетах, интернет-магазинах или попадал в утечки баз данных. В результате у злоумышленников оказывается не только сам телефон, но и имя владельца, его прежний адрес, название обслуживающего банка и список используемых сервисов.

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Старый номер — приманка для аферистов

Главной опасностью накопленной информации становятся, скорее, не сами данные, а психологический эффект, который они оказывают. Когда звонящий или автор сообщения знает малейшие детали из жизни человека, обращается к нему по имени, упоминает знакомый банк или прежний заказ, жертва с гораздо большей вероятностью поверит, что общается с представителем реальной организации.

Дополнительный риск возникает и при смене номера: если старый телефон остаётся привязанным к «Госуслугам», банковским приложениям или почте, аферисты смогут использовать его для восстановления доступа к аккаунтам уже после того, как тот перейдёт к новому владельцу. Оператор обязан выдерживать 60-дневный период резервирования номера перед передачей другому абоненту, но даже это не защищает от забытых привязок.

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Как защититься: пошаговые рекомендации

Можно не отказываться от привычного номера только из-за срока его использования, а сосредоточиться на защите данных и периодически проводить ревизию номера.

Если вы больше не пользуетесь старыми интернет-магазинами, сервисами объявлений и другими ресурсами, нужно удалить номер из ненужных аккаунтов и проверить способы восстановления доступа к важным учётным записям — электронной почте, банковским приложениям, «Госуслугам» и социальным сетям. Где это возможно, стоит подключить дополнительный способ подтверждения входа, помимо кода в сообщении. И главная рекомендация всех органов и ведомств: ни в коем случае нельзя сообщать коды подтверждения посторонним. Даже если звонящий знает реально существующие сведения о человеке, это не подтверждает его полномочия.