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Русский танк напугал ВСУ и НАТО: генерал раскрыл детали опасной операции

РИА Новости
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» во время выполнения операции на добропольском направлении не только проявил мужество, но и создал исключительный прецедент, который станет примером для дальнейшего прорыва ВС РФ, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Напомним, Минобороны РФ сообщило, что экипаж танка Т-90М «Прорыв» 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» прорвал оборону противника и совершил 15-километровый марш под атаками беспилотников на добропольском направлении. 

Основной задачей танкистов было обеспечить продвижение штурмовых подразделений, передвигавшихся на легкобронированной технике, квадроциклах и мотоциклах. В составе группы из трех танков экипаж головной машины должен был расчистить маршрут, отвлечь внимание противника и выйти на огневую позицию для поражения его пехоты.

«Безусловно, это подвиг. Экипаж проявил мужество. Бойцы продолжили выполнять боевую задачу, которая стояла перед ними, несмотря на удары БПЛА. Танк не просто прошел 15 км под ударами беспилотников, он своим примером показал, что раз прошел один, значит, пройдут и другие. Для наших диверсионно-разведывательных групп, штурмовых групп это очень важный показатель. Добропольское направление сегодня является одним из важнейших для окончательного освобождения ДНР», - пояснил военный эксперт.

Генерал Попов отметил, что если смог прорваться даже один танк, это говорит о том, что обстановка на поле боя возвращается к тому периоду, когда «бронетанковые кулаки» (бронетранспортеры, танки) выполняли серьезные задачи, вклинивались в оборону противника за счет большей мобильности, прочности и маневренности. 

«Это говорит о том, что и другие группы танков могут прорваться таким же образом. После этой инициативы смелее будут действовать и другие танковые специалисты, бойцы бронетанковых войск. Потому что до этого у нас была некая осторожность, так как беспилотники достаточно эффективно останавливали или приостанавливали такие боевые действия. Сейчас у нас появились новые возможности для прорыва», - добавил специалист.

Ранее стало известно, что горы странных тел везут самолетами из ВСУ.
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