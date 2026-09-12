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Горы странных тел везут самолетами из ВСУ: главная новость СВО 12 сентября

Wikimedia commons
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Пять «летающих моргов» НАТО направились в сторону Украины. Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, кого пытаются вывезти с территории страны.

Военный эксперт связал это событие с недавним групповым ударом по Славянско-Краматорской агломерации.
 
Напомним, не менее пяти самолетов НАТО и специализированных медслужб вылетели к границе Украины за последние двое суток. По словам экспертов, такие воздушные суда вывозят раненых и убитых иностранных наемников, подписавших контракт с ВСУ.

Среди самолетов, приземлившихся у границ Украины, замечены «летающие реанимации» и военные транспортники, способные за считанные часы превратиться в летающие госпитали. 

«В Славянско-Краматорской агломерации российские военные уже несколько месяцев ведут упорные бои. Украинские специалисты и военно-политический истеблишмент называет этот район крепостью. И это действительно крепость. Буквально три дня назад по центру этой агломерации был нанесен групповой удар с помощью Су-34. Он был нанесен как раз по промышленным районам Краматорска, где очень мощные предприятия. Там есть два очага обороны, которые были выявлены нашими специалистами. Это были не только укрытия боевого назначения, но и командный пункт. Если не основной, то запасной или резервного назначения. Там находились и добровольцы иностранных армий, и так называемые советники или западные инструкторы», - пояснил генерал.

Попов отметил, что удар по позициям противника был настолько сильным, что были выбиты все бетонные укрытия. По его словам, среди наемников там могли находиться представители Польши, Германии и Франции. 

«Как раз потребовалось двое-трое суток, чтобы разобрать завалы и кого-то достать. А они конкретно доставали не своих, а иностранцев. Они делают все, чтобы вывезти их, чтобы они не попали в руки российских специалистов, поскольку это будет одним из элементов доказательной базы на будущее, когда все они попадут под суд», - добавил военный эксперт.

Генерал подчеркнул, что речь может идти о десятках раненых и убитых иностранных боевиков. 

«Пять подобных самолетов могут перевезти несколько десятков человек. Если их послали из Швеции или Норвегии, то это, вероятнее всего, Saab. Там помещается около 6-8 раненых. Они небольшие. Американские C-130 могут больше брать, но они скорее убитых перевозят», - пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что Зеленский пытается скрывать потери среди боевиков и наемников ВСУ. Глава киевского режима обманом загнал ВСУ в котел.
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