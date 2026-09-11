Медведев заявил, что России не требуется мобилизация

России не требуется мобилизация, а слухи о возможном её начале — это провокации со стороны Украины, заявил зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.



«Я этим непосредственно занимаюсь по поручению верховного главнокомандующего, поэтому могу совершенно ответственно заявить: у нас нет никакой необходимости в мобилизации», — заявил Медведев.



По словам Медведева, что ВСУ испытывают трудности на линии боевого соприкосновения, отчего «они разгоняют пургу, что Россия "на пороге мобилизации"».



Информация о грядущей мобилизации является «враньём и ложью», которая публикуется для того, «чтобы возбудить население страны» в преддверии выборов в Госдуму, добавил зампред Совбеза РФ.

Отметим, что за прошедшее лето Дмитрий Медведев трижды заявлял, что мобилизации в РФ не планируется.