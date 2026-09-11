Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: меньше минуты
446

Медведев заявил, что России не требуется мобилизация

Кадр из видео / medvedev_max / Max
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

России не требуется мобилизация, а слухи о возможном её начале — это провокации со стороны Украины, заявил зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.

«Я этим непосредственно занимаюсь по поручению верховного главнокомандующего, поэтому могу совершенно ответственно заявить: у нас нет никакой необходимости в мобилизации», — заявил Медведев.

По словам Медведева, что ВСУ испытывают трудности на линии боевого соприкосновения, отчего «они разгоняют пургу, что Россия "на пороге мобилизации"».

Информация о грядущей мобилизации является «враньём и ложью», которая публикуется для того, «чтобы возбудить население страны» в преддверии выборов в Госдуму, добавил зампред Совбеза РФ.

Отметим, что за прошедшее лето Дмитрий Медведев трижды заявлял, что мобилизации в РФ не планируется.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаВС РФДмитрий Медведевмобилизация 2026УкраинаВСУРоссия
Следующий материал
Также вам может быть интересно
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть