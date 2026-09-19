Появились кадры ударов ВС РФ, сорвавших ротацию ВСУ в Запорожской области

Российские дроны сорвали ротацию и подвоз провизии ВСУ в Запорожской области. Кадры ударов БПЛА по технике противника опубликовало Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что атаки осуществили новороссийские десантники. На видео запечатлено поражение пяти автомобилей украинских боевиков.

«Ротация отменяется«», – подписали кадры в Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что ВС РФ поразили понтонную переправу через Днестр, используемую украинскими военными.

Также российскими военными были атакованы суда ВСУ в порту Южный.